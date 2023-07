„Barbie“-Film lockt viele Menschen in Kasseler Kinos

Kult-Puppe

„Barbie“ läuft seit Donnerstag in den Kinos und lockt auch in Kasseler Kinos Massen in die Säle. Ein Einblick in die Stimmung bei den Vorführungen.

Kassel – Seit Mittwochabend sieht Kassel Pink. Die Cineasten der Stadt sind im Barbie-Rausch, der mega-gehypte Hollywood-Blockbuster ist schließlich auch hier angekommen. Wolfgang Schäfer vom Cineplex Capitol etwa berichtet vom vollen Haus zur Vorpremiere am Mittwochabend mit rund 265 Besuchern, und auch Kollege Klaus Korte vom Filmpalast will alles andere als klagen: „Wir hatten sieben ausverkaufte Säle mit insgesamt rund 500 Barbiefans“, so der Theaterleiter, der aus dem Schwärmen gar nicht wieder heraus kommt, wenn er von den vielen pinkgekleideten Besuchern berichtet.

Auch er hatte mit seinem Team für eine Extraportion Barbiefarbe gesorgt und neben einer rosaroten Fotobox auch die einzelnen Kinos ins passende Licht gesetzt.

Einen Tag später haben sich die Farben im Filmpalast noch längst nicht wieder neutralisiert. Die Rolltreppen strahlen nach wie vor in den Farben der Kultpuppe und befördern deren Fans ins schrille Barbie-Reich. Dort zu leben bedeutet, ein perfektes Dasein an einem perfekten Ort zu führen. Außer natürlich, man steckt gerade in einer existenziellen Krise. Oder man ist ein Ken. Die Bewohner von Barbie-Land halten sich stets an die Normen und Vorgaben – nur Barbie nicht. Zur Strafe wird sie verbannt und landet in unserer realen Welt, wo sie erkennt, dass wahre Perfektion nicht immer etwas mit Aussehen zu tun hat.

„Barbie“-Film lockt viele Menschen in Kinos in Kassel

Es ist eben dieses Aufbrechen der heilen Welt, das Sarah Fox und Katharina Denhardt ins Kino gelockt hat. „Darauf bin ich am meisten gespannt, man hat ja schon von einem gewissen feministischen Touch gehört, was ich ganz cool finde“, sagt Denhardt und hofft dennoch auf „ein bisschen heile Welt“, an die sie sich aus ihrer Kindheit noch gut erinnere. „Ja, auch ich hatte Barbies, und in irgendeiner Kiste wird sicher noch immer eine liegen.“ Ken sei heute aber kein Thema mehr, und bei der Suche ihrer besseren Hälften sei er auch definitiv kein Vorbild gewesen, da sind sich die Freundinnen einig.

+ Haben früher mit Barbie gespielt und freuen sich heute vor allem über eine Emanzipationsspritze für die schrille Puppenwelt: Sarah Fox (links)und Katharina Denhardt. © Hoffmann, Sascha

Dass der Film als augenzwinkernde Gesellschaftssatire mit rosa Zuckerguss und feministischem Einschlag daherkommt, gefällt auch Sophie Renke gut. Die junge Frau aus Kassel, die den Film bereits gesehen hat, schwärmt vor allem von Regisseurin Greta Gerwig. „Die hat das einfach fantastisch gemacht, ich hätte nie gedacht, dass so eine Puppe einen ganzen Film füllen kann.“ Das Gegenüberstellen der zwei Welten – der realen und der Barbiewelt – sei absolut gelungen und die gesellschaftliche Rolle der Frau so thematisiert, dass sie zum Nachdenken anrege, gleichzeitig aber auch Freude bereite.

Kult-Puppe „Barbie“ in Kasseler Kinos: Besucher und Betreiber begeistert

Freude hat auch Theaterleiter Korte, habe er nach einer eher mauen Zeit mit leeren Kinosälen während der heißen Tage nun mit Barbie und dem parallel laufenden Film „Oppenheimer“ schließlich gleich zwei Kassenschlager. Die in Genre und Ton entgegengesetzten Filme sind bei Kinofans auch als Doppelkult und unter dem Hashtag #Barbenheimer längst zum Internetphänomen des Sommers geworden.

„Wir haben dazu sogar ein T-Shirt entwickelt“, sagt Korte, freut sich und prophezeit, dass der Kult noch eine Weile anhalten und Kassel garantiert noch sechs bis acht Wochen pink bleiben wird.