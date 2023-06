Bau der Alpenvereinshütte im Habichtswald stockt

Von: Bastian Ludwig

Sollte es zu einem Neubau kommen, könnte die Silberseehütte so aussehen: Für die Umsetzung dieses Entwurfes, müsste zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden. © Illustration: Punkt4 Architekten

Vor anderthalb Jahren hat der Deutsche Alpenverein (DAV) das ehemalige Gasthaus „Zum Silbersee“ im Habichtswald gekauft, um an der Stelle eine Mittelgebirgshütte mit Übernachtungsmöglichkeiten zu realisieren. Auch ein eingeschränktes gastronomisches Angebot ist geplant. Doch die Kasseler DAV-Sektion ist mit baurechtlichen Hürden konfrontiert, weshalb das Projekt ins Stocken gekommen ist.

Kassel - Ursprünglich hatte der Alpenverein geplant, dass alte Gasthaus zu sanieren. Für den Gebäudeteil, der erst in den 1980er-Jahren entstanden ist, schien dies möglich. Doch als der Verein das Gebäude genauer unter die Lupe nehmen ließ, traten mehr Schäden zutage als erwartet.

„Hinter Wandverkleidungen haben wir über zehn Zentimeter schwarzen Schimmel vorgefunden. In Teilen ist das Haus so marode, dass eine Sanierung nicht sinnvoll erscheint“, sagt der Vereinsvorsitzende Manfred Hesse. Der Vorsitzende selbst lässt erkennen, dass er persönlich einen Neubau präferiere, innerhalb des Vereins gebe es aber verschiedene Ansichten. Es gebe eine Fraktion, die an der Sanierung festhalte.

Sollte es zu einem Neubau kommen, wären deutlich höhere baurechtliche Hürden zu überwinden. Weil das Gasthaus auf dem Gebiet der Gemeinde Habichtswald liegt, sind dafür die Gemeinde Habichtswald und die Untere Bauaufsicht beim Kreis Kassel zuständig. Für die Sanierungsvariante hatten beide bereits einen positiven Bauvorbescheid erteilt.

Doch aufgrund der festgestellten Schäden ließ der DAV das Konzept vom Kasseler Büro Punkt4 Architekten überarbeiten. Die neue Planung sieht den Abriss und einen zweigeschossigen Neubau an etwas versetzter Stelle vor. Für diese Planung vertrete die Bauaufsichtsbehörde – in Abstimmung mit der Oberen Bauaufsicht – die Rechtsauffassung, dass die Aufstellung eines Bebauungsplanes nötig ist, so eine Kreis-Sprecherin. Weil das Areal im Außenbereich (Wald) liege, der grundsätzlich von jeder Bebauung freizuhalten ist, müssten im Zuge der Bauleitplanung die Träger öffentlicher Belange beteiligt werden.

So sieht das Gasthaus bisher aus: Die Nebengebäude werden schon im Juli abgerissen. © DAV Kassel

Der DAV indes beruft sich auf eine Ausnahmeregelung. Denn laut Baugesetzbuch ist für sogenannte „privilegierte Bauvorhaben“ im Außenbereich keine zeit- und kostenintensive Bauleitplanung notwendig. Privilegierte Vorhaben sind etwa Bauernhöfe, Windanlagen, Strommasten, Kläranlagen – aber auch Berg- und Skihütten. „Es geht hier doch gerade um eine Mittelgebirgshütte mit Übernachtungsmöglichkeiten. So etwas kann man nur auf dem Berg und nicht in der Stadt machen“, sagt Hesse. Der DAV-Vorsitzende verweist zudem darauf, dass die versiegelte Grundfläche künftig sogar kleiner sein werde. Mit dem Abriss der Nebengebäude (Garage, Schuppen) werde der Verein Ende Juli starten.

Die Bauaufsicht bewertet das Vorhaben nicht als einfache Berghütte: „Es ist eine Art Bildungszentrum für die Vermittlung von Natur- und Klimaschutz mit Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 30 Personen geplant“, so die Kreis-Sprecherin. Als solches müsse es „nicht zwingend“ im Außenbereich stehen. Hesse widerspricht: Die Pläne für ein Bildungszentrum gebe es nicht mehr.

Daniel Faßhauer, Bürgermeister von Habichtswald, sichert die Unterstützung der Kommune für das Projekt zu. Auch wenn der Eingriff in den Bestand größer sei als zunächst geplant, sieht er keine unüberwindbaren Probleme durch die Bauleitplanung.

Hesse versichert, dass der DAV sein Vorhaben auf jeden Fall umsetze. Weil nun unter anderem ein Vogelgutachten und ein deutlich größerer Löschteich gefordert werden, dauere es aber länger.