Bau- und ImmobilienMesse Nordhessen am 26. und 27. Januar in Kassel

Messe für Kaufen, Bauen, Sanieren

Die „Bau- und ImmobilienMesse Nordhessen“ am 26. und 27. Januar 2019 im Kongress Palais Kassel findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt. Rund 100 Aussteller und viele Vorträge bieten Bau- und Immobilieninteressenten einen breiten Überblick über den regionalen Markt und zeigen neueste Entwicklungen auf.

Investitionen in die eigenen vier Wände sind weiter der Trend in einer Zeit mit anhaltendem Niedrigzinsniveau. Ein Großteil der Bürger will seine Ersparnisse sinnvoll investieren und der Markt bietet ein äußerst umfassendes Angebot an Möglichkeiten. Da ist es ratsam, keine Entscheidungen ohne fachmännische und neutrale Beratung zu treffen, will man nicht Gefahr laufen, am Ende eine Fehlentscheidung teuer bezahlen zu müssen.

Messe-Highlight Exposéwand © Mattfeldt & Sänger Marketing © Mattfeldt & Sänger Marketing © Mattfeldt & Sänger Marketing © Mattfeldt & Sänger Marketing © Mattfeldt & Sänger Marketing

Experten beraten vor Ort

Für alle Renovierer und Sanierer, private und gewerbliche Immobilien-, Kauf- und Verkaufsinteressenten, werdende Haus- und Eigenheimbesitzer als auch Anlage- und Bausparinteressierten ist die „Bau- und ImmobilienMesse Nordhessen“ die ideale Informationsplattform, um sich vor Ort bei den Experten, Maklern, Finanzberatern und Bauunternehmern seriösen und umfassenden Rat aus erster Hand einzuholen.

Parallel zu den Angeboten der Aussteller können sich Messebesucher im begleitenden Vortragsprogramm weitere praxisnahe Tipps und Informationen holen: Hier stehen z.B. Themen wie „Einbruchschutz bei Neu- und Umbauten“, „Finanzierung von Sanierungsvorhaben“ oder auch „Heizungssanierung: Heizsysteme mit Zukunft“ auf dem Programm.

Top-Immobilienangebote der Region werden vorgestellt

Ein Messe-Highlight hierbei ist die große Exposéwand, auf welcher Top-Immobilienangebote und sowohl aktuelle, im Verkauf befindliche Projekte als auch interessante Vorankündigungen von geplanten Objekten aus der Region vorgestellt werden.

+ © Mattfeldt & Sänger Marketing

Immobilien-Verkäuferbox

Wenn Immobilienverkäufer einen guten Verkaufspreis erzielen und die Risiken beim Immobilienverkauf minimieren wollen, dann ist die „Bau- und ImmobilienMesse Nordhessen“ ebenfalls die optimale Plattform, um den richtigen Partner für den Verkauf einer Bestandsimmobilie zu finden. Einfach nach dem Messerundgang die Verkaufsinformation ausfüllen und in die neutrale Verkäuferbox einwerfen – die Messeleitung gibt im Anschluss die Verkaufsinformationen vertraulich an die genannten Wunschpartner weiter - somit spart man Zeit und Aufwand.

Hard Facts zur Messe

Termin für die Publikumsmesse im Kongress-Palais Kassel ist Sa., 26. Januar und So., 27. Januar 2019. Die Messe hat an beiden Tagen jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5,00 € für Erwachsene.

www.bau-immobilien-nordhessen.messe.ag

Messethemen

• Neubau und Immobilien

• Energie, Heiz- und Haustechnik

• Baustoffe und -elemente

• Einbruchschutz und Sicherheit

• Finanzierung, Versicherung und Fördermittel

• Schlüsselfertige, Fertig- und Massivhäuser

• Renovieren und Sanieren

• Barrierefreiheit

• Garten, Wohnen und Einrichten

Das genaue Vortragsprogramm finden Sie hier.

Online-Terminvergabesystem

Keine Lust auf Messe-Stress? Einfach online die Termine für die Messe vereinbaren! Mit dem Online-Terminvereinbarungs-Tool können Gesprächstermine mit Ausstellern ganz bequem vereinbart werden.

Der Besucher wählt einfach das gewünschte Unternehmen in der Ausstellerliste der Messewebsite aus und klickt dieses an. Anschließend den Wunsch-Messetag und die Wunsch-Uhrzeit auswählen und den Besuchernamen eingeben, dann folgt auch schon eine Terminbestätigung an den Besucher und den Aussteller per E-Mail. Schildert der Besucher zudem bereits in einem Textfeld sein Anliegen, kann sich der Kundenberater am Messestand bereits auf das Gespräch vorbereiten.