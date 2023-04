Bauarbeiten an Kasseler Südtangente: Ab Mai geht‘s auf der A49 rund

Von: Florian Hagemann, Ulrike Pflüger-Scherb

Um künftig 82.000 Fahrzeuge pro Tag aufnehmen zu können, muss die Südtangente saniert werden. © Sven Kühling

Die Instandsetzung der Kasseler Südtangente beginnt am 2. Mai. Der Start wird von Kritik begleitet.

Kassel – Die Vorarbeiten sind abgeschlossen, nun geht es ab Dienstag auf der Kasseler Südtangente und den umliegenden Autobahnen rund – im wahrsten Sinne des Wortes. Ab Mai gibt es nämlich einen Kreisverkehr auf den Autobahnen rund um Kassel, die dann größtenteils als Einbahnstraße funktionieren – bis Januar 2024 in Richtung Süden, danach bis Ende 2024 in Richtung Norden. So ist der Plan der verantwortlichen Autobahn GmbH.

Hintergrund dieser ungewöhnliche Maßnahme ist, dass Ende 2024 der Neubau der A 49 abgeschlossen sein soll – mit der Folge, dass sie die Autobahnen 7 bei Kassel und 5 bei Homburg/Ohm verbindet. Die Planer rechnen damit, dass deshalb in Zukunft 82.000 Fahrzeuge täglich diese Strecke nutzen – 17.000 mehr als bisher.

Bauarbeiten auf der A49 bei Kassel: Das passiert beim ersten Bauabschnitt. © HNA

Das Problem: Für diese Verkehrsbelastung muss die Südtangente komplett instandgesetzt werden – und zwar schnell. Die Autobahn GmbH sieht dies nur leistbar, wenn sie jeweils eine komplette Seite sperrt. Trotzdem wird die geplante Ausführung von Kritik begleitet. Der Kasseler Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels sowie die Landtagsabgeordneten Esther Kalveram und Florian Schneider (alle SPD) hatten in einem Schreiben an das Verkehrsministerium die Pläne als lebensfremd bezeichnet.

Sie befürchten etwa Schleichverkehr mit erheblichen Auswirkungen für Kassel und Umgebung. Außerdem ist die Sorge groß, dass die Bergshäuser Brücke als Teil der Kreisverkehrlösung nicht bis 2024 funktionieren könnte. Gremmels: „Es ist mutig, anzunehmen, dass die Brücke bis dahin hält.“ Er sagt: „Man hätte einfach früher anfangen müssen mit den Planungsmaßnahmen.“

Die Kasseler Ortsbeiräte Niederzwehren, Oberzwehren, Nordshausen und Waldau haben zudem kürzlich beschlossen, dass sich die Autobahngesellschaft ab sofort auch Gedanken über den Lärmschutz in den Stadtteilen machen muss – mit Hinweis auf die erwartete Zunahme des Verkehrs. .

Weitere Lärmschutzmaßnahmen sind bisher aber nicht vorgesehen. Die Autobahn GmbH begründet das damit, dass sich der Charakter der Südtangente als Stadtautobahn auch nach der Sanierung nicht ändere. Niederlassungsleiter Bernhard Klöpfel verteidigt insgesamt die Planungen – trotz mancher Bedenken. Er versicherte, dass die Lage stets beobachtet werde, um gegebenenfalls – etwa bei Unfallschwerpunkten – einzugreifen.

Stadt sieht Notwendigkeit der Sanierung Das Straßenverkehrsamt der Stadt Kassel sieht die Reparatur der Südtangente als notwendig an, wie die Stadt Kassel mitteilt. Der gewählte Modus sei wohl die verträglichste aller zum jetzigen Zeitpunkt denkbaren Varianten. Dabei rechnet die Behörde damit, dass es mitunter zu mehr Verkehr auf innerstädtischen Straßen kommt. Im Falle einer Vollsperrung auf der Südtangente (etwa nach Unfällen) soll der Fernverkehr weiträumig umgeleitet werden.

(Florian Hagemann und Ulrike Pflüger-Scherb)