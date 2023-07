Bauarbeiten im östlichen Park Schönfeld in Kassel vor Start

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

So soll der östliche Teil des Parks gestaltet werden. © HNA

Anfang August sollen die Bauarbeiten zur Gestaltung des östlichen Teils des Park Schönfeld beginnen.

Kassel – Viele Fußgänger und Radfahrer nutzen ihn, um schnell in die Aue zu kommen. Doch der sogenannte „Park Schönfeld-Ost“, der Bereich zwischen Frankfurter Straße und Autobahnzubringer, ist und kann viel mehr, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Daher seien jetzt im Rahmen von intensiven Beteiligungsformaten, die Bedürfnisse der Anwohnenden und Nutzer eruiert und in die Planung für eine Umgestaltung der Fläche integriert worden. Ziel sei es, den östlichen Teil des Parks Schönfeld ab August auch als Aufenthaltsfläche zu gestalten.

„Park Schönfeld spielt mit seinen Teilbereichen als weitläufige Parkanlage nicht nur für das Quartier eine große Rolle. Auch für den Natur- und Klimaschutz hat der Grünzug als Landschaftsschutzgebiet und Luftleitbahn wichtige Funktionen“, so Umweltdezernent Christof Nolda. Den Bereich Park Schönfeld Ost wolle die Stadt als weiteres Naherholungsgebiet für die Bevölkerung etablieren. Durch die Befragung sei ein Entwurf mit verschiedenen Nutzungs- und Aufenthaltsangeboten entstanden, der mit den Anforderungen des Landschaftsschutzes in Einklang stehe. Das Leitbild laute: „Vom Durchgangsraum zum Pausenpark“. Die Stadt wolle die Grünverbindung zur Fulda und Karlsaue stärken und einen Ort der Begegnung, Kommunikation aber auch des Erlebens, Bewegens und des naturnahen Erholens schaffen.

Zur Abgrenzung der Grünanlage und zur Beruhigung der Flächen würden Hügel mit lärmmindernden Stahlelementen hergestellt. Verschiedene Liegen und Sitzelemente sollen für den Erholungsfaktor sorgen. Neue Baumgruppen und Strauchanpflanzungen unterteilen neue Rückzugs- und Spielräume. Die stark genutzte Wegeverbindung in Richtung B3 bleibe erhalten und werde um einen runden Fußweg (Loop) ergänzt.

Dieser Loop werde mit einer wassergebundenen Decke ausgeführt und erhalte eine Kilometrierung, wodurch er auch als Laufstrecke genutzt werden kann. Kletterfelsen, Bodentrampoline, Slackline und Tischtennisplatten erweiterten den Bewegungsparcours.

Der renaturierte Schönfelder Bachlauf ermögliche das Entspannen, Spielen und Erleben am Wasser. Weidentipis und Spiel- und Balancierelemente aus Baumstämmen machen die Natur erlebbar.

Die Firma Friedrich Klei aus Baunatal sei von der Stadt mit den Bauarbeiten beauftragt worden und werde damit voraussichtlich bis Anfang August starten. Die Flächen und Wege im Park Schönfeld-Ost zwischen Frankfurter Straße und der Straße Am Auestadion (B3) müssen während der Bauarbeiten für den Rad- und Fußverkehr komplett gesperrt werden.

Von dieser Sperrung ausgenommen ist der gemeinsame Geh-/Radweg parallel zur Straße Am Auestadion (B3). Diese Verbindung wird nur temporär gesperrt, wenn die Baufirma an und in direktem Umfeld des Geh- und Radweges arbeitet. Während der Sperrungen wird der Fuß- und Radverkehr umgeleitet. Die Umleitung wird vor Ort ausgeschildert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich drei Monate dauern, so der Stadtsprecher. (use)