Landwirte demonstrieren gegen Bauernmilliarde und Agrarpolitik

"Wir wollen das Geld nicht, sondern faire Preise"

Bauernprotest gegen die Agrarpolitik in Berlin: Landwirte gestern Nachmittag vor dem nordhessischen SPD-Büro in der Humboldtstraße.

So viele Trecker waren wohl noch nie in Kassel unterwegs. Landwirte demonstrien in Kassel gegen die Bauernmilliarde. Viele fürchten, dass ihr Beruf keine Zukunft mehr hat.