Den Sommer genießen bei Wind und Wetter

Seit einigen Jahren erfreut er sich immer größerer Beliebtheit: Der Sommergarten. Auch in Ahnatal-Weimar hat sich ein Paar für diese Variante des gläsernen Anbaus entschieden. Er bietet geschützte Aufenthaltsqualität und einen tollen Blick in den Garten.

Als Elke und Armin Dietz vor zwei Jahren ein Haus am Rande der Gemeinde Ahnatal-Weimar bezogen, freuten sie sich darauf, die Abende auf der Terrasse im Freien zu verbringen. Aufgrund der exponierten Lage am Hang sitzt es sich dort sehr schön, der Blick reicht weit über die Landschaft. „Allerdings haben wir schnell gemerkt, dass es wegen der ungeschützten Hanglage sehr zugig ist, wenn man draußen sitzt“, hat Armin Dietz festgestellt.

Also suchte das Ehepaar nach einer Lösung, die es erlaubt auch in den Abendstunden im Freien zu sitzen, ohne der Zugluft ausgesetzt zu sein. „Wir wollten keine Wohnraumerweiterung, wie sie etwa ein Wintergarten bietet, sondern lediglich einen Wind- und Wetterschutz für den Freisitz“, sagt Armin Dietz. Also schauten sich die beiden nach möglichen baulichen Lösungen um.

Bei der Baunataler Schmiede fündig geworden

+ Die schlanke Aluminium-Glas-Konstruktion überzeugt. © Baunataler Schmiede Fündig wurden sie auf der Kasseler Frühjahrsmesse am Stand der Baunataler Schmiede. Die Wahl fiel auf einen Sommergarten, der im Gegensatz zum Wintergarten ungedämmt, unbeheizt und nur einfach verglast ist. „Die schöne, schlanke Aluminium-Glas-Konstruktion hat uns sofort überzeugt“, erinnert sich Elke Dietz.

In einem weiterführenden Beratungsgespräch wurden die Wünsche bezüglich der Profile und der Verglasung im Detail besprochen und eine Lösung präsentiert, die dem Ehepaar vollends zusagte. Man entschied sich für rahmenlose Glasfronten mit Schiebetüren, die in der filigranen Konstruktion aus Aluminium verlaufen und sich zu allen drei Seiten öffnen lassen. Vor Ort nahmen die Experten der Baunataler Schmiede Maß. Der Sommergarten wurde dann in Einzelteilen angeliefert und aufgebaut. Die Konstruktion wurde mit dem Baukörper verbunden und abschließend verglast. Die Montage verlief zügig und professionell, weder beim vereinbarten Preis noch den festgesetzten Terminen gab es eine böse Überraschung. „Alles lief problemlos und vorbildlich ab, genauso wie man es sich wünscht“, bilanziert Armin Dietz.

+ Windgeschützter Ausblick. © Baunataler Schmiede Mit dem Ergebnis ist das Ehepaar rundum zufrieden: „Wir haben unsere gläserne Oase nun die erste Saison genutzt und konnten von Februar bis Oktober bei Wind und Wetter auf unserer Terrasse sitzen.“ Im Sommer bleiben die Türen offen, so dass man einen überdachten Freisitz hat. Ein angenehmer Luftzug sorgt für Abkühlung und auch bei einem leichten Sommerregen kann man ganz entspannt unter dem Glasdach sitzen bleiben. Fallen die Temperaturen, so werden die Türen geschlossen. Durch die Sonneneinstrahlung erwärmt sich der Sommergarten tagsüber und lässt sich bei schönem Wetter auch in den Abendstunden bis in den Spätherbst hinein nutzen.

Nach dem rekordverdächtigen Sommer überlegen Elke und Armin Dietz, zukünftig eine Beschattung ihres Sommergartens nachzurüsten. Auch mit diesem Wunsch wollen sie sich wieder an die Spezialisten der Baunataler Schmiede wenden, denn: „Wir haben ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht und würden auch künftige Projekte wieder bedenkenlos mit der Baunataler Schmiede realisieren“, zeigt sich das Ehepaar Dietz mit Service und Qualität der erbrachten Leistung hoch zufrieden. (pee)