Baustelle am Kreisel in Kassel: Arbeiten an der Leipziger Straße

Von: Thomas Siemon

Wird in der Mitte zur Baustelle: Ab Montag erneuert die KVG am Platz der Deutschen Einheit die Gleise. Der Altmarkt ist in den Sommerferien dran. © Dieter Schachtschneider/nh

Am Platz der Deutschen Einheit (Großer Kreisel) und an der Leipziger Straße beginnt am Montag, 17. Juli, der Austausch von abgefahrenen Schienen und Weichen.

Kassel – Die Arbeiten in mehreren Etappen dauern bis Anfang September. Dabei kommt es auch zu Behinderungen im Autoverkehr. Los geht es am Montag auf dem Platz der Deutschen Einheit. Dort wird das Pflaster in der Gleismitte ausgebaut. Deshalb können nach Angaben der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) Busse diese Haltestelle nicht mehr anfahren.

Ab Montag wird zudem die innere Fahrspur der Leipziger Straße zwischen Unterneustädter Kirchplatz und dem Platz der Deutschen Einheit gesperrt. Zum Schutz der Bauarbeiter und weil mit Tiefladern Weichen und Gleise geliefert und entlang der Strecke zwischengelagert werden.

Das geschieht auch auf den Parkflächen am Finanzamt. Am Altmarkt beginnen am Montag Vorarbeiten für die Großbaustelle in den Sommerferien. Dafür gibt es einen eng getakteten Zeitplan. In nur sechs Tagen, vom 22. bis 27. Juli, will die KVG die Weichen am Altmarkt erneuern.

In dieser Zeit können hier keine Bahnen fahren. Die Linien 3, 4, 6, und 8 fahren deshalb aus Richtung Innenstadt nicht wie gewohnt zum Altmarkt, sondern zur Haltestelle Polizeipräsidium neben dem Hauptbahnhof. Für Fahrten von Bahnen zwischen dem Altmarkt und der Endhaltestelle Ihringshäuser Straße oder nach Wolfsanger baut die KVG in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli an der Haltestelle Katzensprung eine sogenannte Kletterweiche ein. Hier enden die Bahnen dann.

Während der Bauarbeiten werden zudem zwölf Straßenbahnen im KVG-Betriebshof Sandershäuser Straße stationiert. Die pendeln im Lossetal, ab der Sandershäuser Straße gibt es einen Ersatzbus bis zum Stern. Nach Angaben der KVG dauert das zwar etwas länger, alle Verbindungen sollen aber angeboten werden.