Beim Solar-Camp lernen junge Menschen das Aufstellen von Solaranlagen

Photovoltaik

+ © Johannes Rützel Lernen im Team Solaranlagen zu bauen: (von links) Jannik Heidrich, Roman Welker, Laura Kockhans, Jakob Gatz und Hauke Schlesier nehmen am Solar-Camp in Kassel teil. © Johannes Rützel

Die Energiewende ist Teamwork. 25 junge Menschen haben sich beim Solar Camp in Kassel zur Photovoltaik-Hilfskraft ausbilden lassen.

Kassel – „Neben mehr politischem Willen braucht es auch viel mehr Hände für die Klimawende“, sagt Arvid Jasper von Solocal Energy. Denn Solarzellen müssen nicht nur produziert und nach Deutschland geliefert werden – es muss auch Menschen geben, die die Anlagen vor Ort montieren. 25 junge Leute üben das seit Ende Juli auf einer Wiese an der Fulda. Gemeinsam mit erfahrenen Handwerkern bauen sie mehrere Photovoltaik-Anlagen auf. Auf dem Programm stehen aber auch Besuche beim Solarunternehmen SMA und auf Baustellen.

„Ich fühle mich durch Putin herausgefordert und will meinen Beitrag leisten, dass er den Energiekrieg gegen uns verliert“, begründet Jakob Gatz aus Thüringen seine Teilnahme. Seit vier Jahren ist er bei Fridays for Futures aktiv und hat selbst auf dem Haus seiner Großmutter eine Solaranlage montiert, 2021 sei das gewesen, kurz vor seinem Abitur, erinnert er sich. „Meine Eltern wollten das nicht, aber ich habe „Basta“ gesagt, Material bestellt und das Ding gebaut.“ Seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine sei seine Familie dann doch ganz froh über die Anlage.

+ Unterstützen das Solar-Camp: (von links) Stadtbaurat Christof Nolda, Arvid Jasper von SoLocal Energy, Klimaschutzdezernent des Landkreis Kassel Thomas Ackermann, Thomas Flügge von der CDW-Stiftung, Felicitas Ludwigs und Carsten Peters von Wattbewerb. © Rützel, Johannes

Laura Kockhans gehört zu den etwa 2,5 Prozent Frauen im Solargewerbe. Sie studiert in Bielefeld Psychologie und kann sich gut vorstellen, als Nebenjob auf Baustellen zu arbeiten und das Thema mit dem Studium zu verbinden: „Ich will für Akzeptanz von erneuerbaren Energien werben.“

Kassel muss bei der Energiewende noch schneller werden

Das Solar-Camp in Kassel vermittelt jungen Menschen zwei Wochen lang die Grundzüge des Solar-Handwerks. Am Ende steht die Prüfung zur Photovoltaik-Hilfskraft. Organisiert hat das Zeltlager mit Berufsfortbildung am Fuldaufer das Photovoltaik-Kollektiv SoLocal Energy. Unterstützt wird der Verein von der CDW-Stiftung, dem Kasseler Solarspezialisten SMA, Stadt und Landkreis Kassel, dem VDE Kassel und dem regionalen Kompetenznetzwerk deENet.

Die Teilnehmer sollen die fachlichen und praktischen Basics lernen, um motiviert per Nebenjob oder Ausbildung ins Klimahandwerk einzusteigen, heißt es in einer Mitteilung von SoLocal Energy. Arvid Jasper hofft auf eine Solateurs-Ausbildung. Denn um den nötigen Solarausbau zu schaffen, brauche man in Deutschland 250 000 Fachkräfte – derzeit gebe es aber nur 80 000.

Um die selbst gesteckten Klimaschutz-Ziele bis 2030 zu erreichen, müsse Kassel das Tempo beim Solarausbau verdoppeln, sagte Christof Nolda vor den Teilnehmern. „Die Beschlüsse in der Stadt kamen wegen der Proteste junger Leute.“ Umso mehr freue er sich, dass die jungen Erwachsenen am Camp teilnehmen. Seit 2021 liege Kassel beim Solarausbau über dem deutschen Durchschnitt, das müsse man ihr zugutehalten, sagt Thomas Flügge, Geschäftsführer der CDW-Stiftung. Carsten Peters von „Wattbewerb“ ergänzt, dass Dächer von Gewerbe und Industrie noch großes Ausbaupotenzial hätten. (Johannes Rützel)

Die Zahl der Solaranlagen war zuletzt in Kassel stark gestiegen.