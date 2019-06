Berauschter Fahrer hinter Hecke erwischt

Kassel – Nachdem sich ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag auf der Flucht vor einer Polizeistreife in eine Sackgasse manövriert hatte, ergriff er zu Fuß die Flucht. Vergeblich. Nach kurzer Fahndung entdeckte eine Streife ihn hinter einer Hecke und nahm ihn fest.

Wie sich herausstellte, waren es offenbar gleich mehrere Gründe, die den Mann zur Flucht veranlasst hatten, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

Im Wagen des 25-Jährigen hätten die Beamten ein Glas mit mehreren Gramm Amphetamin sowie gestohlene Kennzeichen gefunden. Darüber hinaus hat der Festgenommene keinen Führerschein und stand vermutlich während der Fahrt auch unter Drogeneinfluss. Er muss sich nun wegen gleich mehrerer Straftaten verantworten.

Aufgefallen war der Autofahrer mit seinem Skoda einer Streife gegen 2 Uhr auf der Wolfhager Straße aufgrund seiner zügigen Fahrweise. Nachdem der Wagen in die Witzenhäuser Straße abgebogen war, gaben die Beamten dem Fahrer Anhaltesignale und schalteten das Blaulicht ein. Dies offenbar bewusst ignorierend, versuchte der Mann durch ständiges Abbiegen im Wohngebiet auf dem Rothenberg zu entkommen, landete dabei aber in der Krichhainer Straße in einer Sackgasse. Sofort trat der Fahrer zu Fuß die Flucht an, die jedoch ihr bekanntes Ende nahm.