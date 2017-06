Berauschter Mann spuckte, schlug und trat: 37-Jähriger von Diensthund gestoppt

Kassel. Ein berauschter 37-jähriger Mann aus Kassel hat am Sonntagmorgen für einen Polizeieinsatz auf der Friedrich-Ebert-Straße gesorgt.

Der Mann sei mehrfach auf die Straße gestürmt, habe Passanten angepöbelt und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. „Er schlug, trat und spuckte, bevor er schließlich in der Gewahrsamszelle seinen Rausch ausschlief“, so Polizeisprecher Torsten Werner.

Gegen 7.30 Uhr hätten Beamte während ihrer Streifenfahrt über die Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Friedrich-Engels-Straße einen Mann beobachtet, der an einem haltenden Mietwagen randalierte und den bereits im Fond sitzenden Fahrgast zum Aussteigen aufforderte. Die Beamten stoppten und nahmen Kontakt zum Randalierer auf. Zunächst reagierte er gar nicht, dann beleidigte er die Polizisten, so Werner.

Anschließend sei er unkontrolliert auf die Straße vor ein Auto gerannt. Nur eine Vollbremsung verhinderte einen Unfall. Der Mann habe sich nicht beruhigen lassen. Nur der Einsatz eines Diensthundes habe schließlich den Mann gestoppt. Der Hund habe ihn am Arm gepackt und auf den Boden gezogen. Den Polizisten sei es dann unter Kraftaufwand gelungen, den 37-Jährigen zu bändigen. Der muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

