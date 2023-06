Bergpark: Kaskadenwirtschaft wird saniert und bekommt Ausweichküche

Von: Thomas Siemon

Biergarten mit Provisorium: Die bislang noch wenig ansehnliche Holzkonstruktion mit den blauen Klebebändern soll bis Mitte Juni zu einer attraktiven Ausweichküche mit Ausschank werden. © Andreas Fischer

Bei dem schönen Ausflugswetter fällt das Provisorium auf dem Gelände der Kaskadenwirtschaft besonders auf. Eigentlich sollte hier zum Beginn der Wasserspielsaison alles fertig sein.

Kassel – Jetzt wundern sich Spaziergänger und Besucher des beliebten Ausflugsziels, was dieses seltsame Teil eigentlich soll. Dazu muss man wissen, dass eine seit Längerem geplante Grundsanierung des benachbarten Restaurantgebäudes begonnen hat. Dabei soll die Küche innerhalb des Altbaus der Kaskadenwirtschaft eine Etage nach unten verlegt werden. Wenn alles fertig ist, wird ein Aufzug die Speisen nach oben ins Restaurant befördern. Hier haben dann 40 Besucher mehr Platz als jetzt.

Kein Wunder also, dass Gastronom Rainer Holzhauer, der mit seinem Unternehmen Grischäfer das Restaurant betreibt, die Pläne prinzipiell sehr gut findet. Das gilt auch für den Holzpavillon, der für die Bewirtschaftung mit einer ausgelagerten Küchentechnik genutzt werden soll. „Wenn der fertig ist und die Verkleidung mit Schindeln dran ist, sieht er richtig gut aus“, sagt Holzhauer. Doch davon ist im Moment nichts zu sehen. Seit dem Aufbau der vorgefertigten Teile im April hat sich auf den ersten Blick nichts mehr getan.

Verantwortlich für die Bauarbeiten an der Kaskadenwirtschaft und auch für die Holzkonstruktion draußen ist der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH). Dessen Sprecher verweist als Begründung für den Verzug auf Probleme bei der Ausschreibung.

Dabei ging es um die Schindeln, mit denen die Holzkonstruktion verkleidet werden soll. In den ersten beiden Durchgängen habe es keine Angebote gegeben, mittlerweile sei man aber erfolgreich gewesen.

In der kommenden Woche sollen demnach die Schindeln geliefert und angebracht werden. Da auch noch ein Teil für die Küche geliefert werden muss, sei als Termin für die Fertigstellung jetzt Mitte Juni geplant.

Es ist also Land in Sicht. Bislang behelfe man sich mit einem Provisorium in einem Zelt, sagt Gastronom Rainer Holzhauer. Der Betrieb laufe, die Kundschaft könne versorgt werden. Ihm ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass alle gebuchten Veranstaltungen und sonstigen Feiern wie geplant stattfinden. Der große Saal könne bis zum Ende der Saison genutzt werden.

Holzhauer betreibt die Kaskadenwirtschaft seit 2008. Seitdem hat sich hier einiges getan. Schon vor der Ernennung des Bergparks zum Weltkulturerbe vor zehn Jahren gab es bauliche Veränderungen durch den Verpächter. Der hieß damals noch MHK und heute Hessen Kassel Heritage (HKH). Auch dort ist man froh, dass es jetzt endlich vorangehen soll.