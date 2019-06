Zum Auftakt der beleuchteten Wasserspiele gibt es eine Lasershow

Am Samstag im Bergpark Willhelmshöhe

+ © Foto: Montage/Kassel Marketing So soll es aussehen: Die Lasershow findet auf dem Teich vor dem Schloss Wilhelmshöhe statt. © Foto: Montage/Kassel Marketing

Zum ersten Mal in diesem Jahr finden am Samstag die beleuchteten Wasserspiele im Bergpark statt. Sechs Gründe, warum es sich ganz besonders lohnt, am Abend in den Bergpark zu gehen.