Letzte Wasserspiele im Bergpark: Warum wir uns schon auf das nächste Jahr freuen

Das letzte Mal für 2018: Die Wasserspiele im Bergpark gehen in den Winterschlaf.

Kassel. Warum die Wasserspiele im Berpark Wilhelmshöhe immer wieder sehenswert sind und wir uns schon jetzt auf den Saisonstart im nächsten Jahr freuen.

Tausende zieht es zu den Wasserspiel-Vorführungen in den Bergpark. Seit die Anlage zum Weltkulturerbe gehört, rückt der Park auch international immer mehr in den Fokus. Am Tag der Deutschen Einheit endet die Saison.

Ob im Frühling, im Sommer oder dann zum Ende der Saison – im Herbst: Die Wasserkünste im Bergpark sind zu jeder Jahreszeit besonders. Einfach, weil der Bergpark zu jeder Jahreszeit nicht derselbe ist – die Natur einfach eine andere Stimmung vermittelt. Wenn im Frühling die Bäume langsam grün werden, dann steigt die Vorfreude auf den anstehenden Sommer, wo man sich am Sonntag mit einer Picknickdecke auf eine der Wiesen setzen kann. Dabei vielleicht auch mal nur die Bergparkbesucher beobachten und den Sonntag genießen – denn man hat hat die Attraktion ja immer vor der Haustür.

Der Bergpark ist immer ein Ausflugsziel. Wenn ein Kasseler Besuch bekommt, dann zeigt er ihm das Weltkulturerbe. Die beeindruckende Anlage, die zur Verwunderung und Überraschung vieler führt, die vorher nicht wussten, was Kassel zu bieten hat. Und man kann sich sicher sein: Auch wer Kassel bislang immer nur auf den Bahnhof Wilhelmshöhe reduziert hat, an dem man nicht aussteigen wollte, auch der ist beeindruckt.

Auch wenn man mehrere tausend Besucher im Bergpark sind – bei den beleuchteten Veranstaltungen waren es in diesem Jahr 10.000 pro Veranstaltung – findet sich immer noch ein freies Plätzchen. Die Fläche des Geländes macht es möglich, dass man auch am Sonntag, wenn die Wasserspiele, die Massen anziehen, auch auf Wegen unterwegs sein kann, auf denen man kaum jemanden trifft.

Wer dem Lauf des Wassers folgt, der kann sich nicht nur eines beeindruckenden Erlebnisses sicher sein, sondern auch, dass er seine Beine am nächsten Tag spüren wird. Schuld sind die Höhenmeter, die zwischen dem Herkules und dem Schloss Wilhelmshöhe liegen – allein von den Kaskaden zum Herkules sind es über 536 Steinstufen, die es zu bewältigen gilt. Aber etwas für die Fitness zu tun, kann ja auch nicht verkehrt sein. Wenn die Sanierung wie geplant Ende 2018 abgeschlossen sein wird, dann sind auch die Treppen auf beiden Seiten wieder begehbar, und der Strom schlängelt sich nicht nur stockend nach unten.

Etwa 50 Mal rauscht das Wasser mittwochs, sonntags und an Feiertagen in die Tiefe. Wenn die Wasserspiel-Saison vorbei ist, dann kommt der Herbst, die Wintermonate, an denen vor allem die Wanderer und Schlittenfahrer in den Bergpark kommen. Auch wenn das Spaß macht, wer denkt dann nicht an laue Sommernächte mit beleuchteten Wasserspielen. Die Termine im kommenden Jahr stehen bereits fest und steigern die Vorfreude: 1. Juni, 6. Juli, 3. August (Zissel) und 7. September (Museumsnacht).

Wasser spielt große Rolle im Bergpark

Wasser spielt im Bergpark Wilhelmshöhe bereits von Anfang an eine große Rolle. Die barocke Parkanlage entstand unter Landgraf Karl ab dem Ende des 17. Jahrhunderts. Unter Regierung des Landgrafen entstanden auch die barocken Kasseler Wasserspiele, die 1714 der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Als barocke Wasserspiele werden die Kaskaden unterhalb des Herkules bezeichnet. Damit ist dieser Teil der Wasserspiele tatsächlich ein paar Jahre älter als der 1717 gebaute Herkules.

Im späten 18. Jahrhundert wurde der Park unter Landgraf Wilhelm XI, später Kurfürst Wilhelm I, im Stil des englischen Landschaftsgartens erweitert. Auch den Wasserspielen wurden neue Stationen entsprechend des englischen Gartenstils hinzugefügt. Das war zum Beispiel der Fontänenteich, der das Ende der Wasserspiele bildet. Auch die Teufelsbrücke, der Steinhöfer Wasserfall und der Aquädukt wurden entworfen und gebaut. Sie bilden heute die sogenannten romantischen Wasserspiele. Die Kasseler Wasserspiele bekamen damit die Form, die sie heute noch haben.

Seit 2013 ist der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, und damit auch die Kasseler Wasserspiele, Unesco-Weltkulturerbe. Im Moment werden die Wasserspiele noch bis Ende des Jahres umfassend saniert.