Vorsicht, frisch gestrichen: Die Zauberbank im Bergpark Wilhelmshöhe

Wer derzeit am Lac im Bergpark Wilhelmshöhe spazieren geht, der trifft auf ein kleines Kuriosum – oder vielleicht ist es ja auch Kunst?

Auf alle Fälle steht dort am Ufer eine Parkbank, die zumindest derzeit nicht so recht zum Verweilen einlädt. Ein kleines Schild, das an zwei Trägern befestigt ist und nun in der Mitte der Bank vor sich hin baumelt, lässt aufhorchen: „Vorsicht, frisch gestrichen“, steht dort. Und das ist ein wirklich netter Hinweis für all jene, die tatsächlich vorhatten, sich dort niederzulassen – womöglich sind ja die Bretter zum Sitzen und Anlehnen so gestrichen worden, dass sie nun unsichtbar sind.

Den Test haben wir dann aber lieber nicht gemacht, sondern vorsichtshalber doch nachgefragt bei der Museumslandschaft Hessen Kassel. Was also hat es mit der Bank auf sich? Ein kleiner Streich beim Streichen? Mitnichten. Pressesprecherin Lena Pralle erklärte, das Untergestell der Bank sei restauriert und frisch gestrichen worden. Die Bank selber werde noch aufbereitet und käme dann wieder zurück. Ob sie dann auch frisch gestrichen ist, wird sich herausstellen.