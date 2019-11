Kieferchirurgie und Zahnmedizin unter einem Dach 

+ „Dr. Dr. Thomas Nord bereichert hervorragend unser Behandlungsspektrum“. bernd giesenhagen

Ab dem 15. November wird Dr. med. Dr. med. dent. Thomas Nord (Hamburg) ein fester Bestandteil im Kompetenzzentrum für Implantologie und Knochenaufbau in Kassel-Wilhelmshöhe sein. „Dr. Dr. Thomas Nord bereichert hervorragend unser Behandlungsspektrum“ erklärt Giesenhagen. Als Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie studierte Nord Human- und Zahnmedizin in Gießen und hat dann seine Facharztweiterbildung im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg aufgenommen. Dort war er nicht nur für die Versorgung und Rekonstruktion schwerer Kieferverletzungen von Zivilisten und Soldaten zuständig, sondern auch für die spätere Versorgung mit Zahnimplantaten. „In seinen Händen wurden die Patienten ästhetisch und funktionell im Zahn-, Mund-, Kieferbereich rehabilitiert. Herr Nord passt so sehr gut in unser Team, fachlich als auch menschlich“ so Giesenhagen. „Kennengelernt habe ich Herrn Giesenhagen schon vor ungefähr 9 Jahren, noch während meines Studiums“, sagt Nord. „Schon damals hat mich die Knochenring-Technik fasziniert und ich habe meine erste Fortbildung bei Herrn Prof. Giesenhagen mitgemacht. Über die Jahre hinweg haben sich dann noch viele weitere Fortbildungen und Hospitationen in der Praxis Giesenhagen angereiht.“