Bernd Hoppe steht Montag vor dem Landgericht Kassel

Kassel. Er war Vorsitzender der Kasseler SPD, ist nun Stadtverordneter der Freien Wähler. Von Montag an muss sich Dr. Bernd Hoppe vor Gericht verantworten.

Hoppe wird vorgeworfen, in der Zeit von März 2012 bis September 2015 Geld in Höhe von 200 000 Euro nicht pflichtgemäß verwendet und an seine Mandanten weitergeleitet zu haben, das er anlässlich seiner beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwalt vereinnahmt hatte. Konkret geht es vornehmlich um drei Mandatsverhältnisse, in denen Hoppe in einer erbrechtlichen Angelegenheit tätig geworden ist.

Mittlerweile darf Hoppe nicht mehr als Rechtsanwalt tätig sein.