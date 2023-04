Berufsbegleitend zum MBA an der Management School der Uni Kassel

Denn lebenslanges Lernen ist eine notwendige Voraussetzung, um beruflich erfolgreich zu bleiben und voranzukommen. Gerade in einer sich schnell veränderten Welt, die durch unsichere und unstetige Entwicklungen gekennzeichnet ist, die immer komplexer und mehrdeutiger wird, kommt es darauf an, am Ball zu bleiben.

Qualifizieren Sie sich im MBA Studium für eine Karriere in Führungspositionen.

Der berufsbegleitende Master of Business Administration – bereitet die Teilnehmer:innen des Studiengangs genau darauf vor. Mit der gezielten Erweiterung ihres Wissens aus dem ersten berufsqualifizierenden Studium um weitere und vertiefte Management-Kompetenzen wird den Studierenden das nötige Rüstzeug vermittelt, damit sie ihre Aufgaben erfolgreich meistern können.

Einladung zu den MBA-Informationsveranstaltungen

Prof. Dr. Mann und die UNIKIMS laden alle Interessierten und Entscheider:innen in Unternehmen zu den MBA-Informationsveranstaltungen ein. Am 03.05.2023 findet ein Format in Präsenz sowie am 10.05.2023 eines online statt – die Anmeldung erfolgt unter www.unikims.de/mba

Der MBA im Überblick:

Studiengang Master of Business Administration - MBA Akademische Leitung Prof. Dr. Andreas Mann Abschluss Master of Business Administration (MBA) Typ Berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang Akkreditierung ZEvA Credits (ECTS) 90 ECTS (+ 30 Credits optional) Dauer 24 Monate + 6 Monate Masterthesis Studierende ca. 15 - 18 pro Studienjahrgang Präsenzzeiten insg. 36 Seminartage in 12 Blöcken (Freitag am Nachmittag, Samstag und Sonntag ganztags) Studiengangssprache deutsch Blended Learning Präsenzveranstaltungen, Kleingruppenarbeit und E-Learning Prüfungsleistungen Hausarbeiten, Fallstudien, Präsentationen, mündliche Prüfungen Studienentgelt 20.000 Euro (4.000 Euro je Semester) incl. Verpflegung, zzgl. studentischer Semesterbeitrag Studienbeginn jährlich im November

Video: Interview mit René Trinder – Absolvent MBA General Management

Video: Interview mit Christian Klimsa – Absolvent MBA General Management

