Betriebe stellen mehr als 60 Berufe zur Nacht der Ausbildung in Kassel vor

Von: Anna-Laura Weyh

Herzdruckmassage auf der Ausbildungsmesse: Besucher Elyas Azimi (links) bekommt von den Notfallsanitäter-Azubis Tim Teuber und Karoline Hanke gezeigt, was in einem Notfall zu tun ist. © Andreas Fischer

Was tun nach der Schule? Damit sich junge Leute diese Frage leichter beantworten können, haben Betriebe mehr als 60 Berufe zur Nacht der Ausbildung in Kassel vorgestellt.

Kassel – Blutabnehmen am Gummiarm, einen Roboter programmieren, als Kellner mit einem Tablett balancieren und Schweißen am Simulator üben – die Besucherinnen und Besucher der Nacht der Ausbildung hatten am Freitag die Chance, in mehr als 60 Berufe hineinzuschnuppern. Auch HNA Verlag Dierichs war dabei. Den jungen Menschen soll mit der Nacht der Ausbildung, die in der documenta-Halle in der Kasseler Innenstadt stattgefunden hat, der Einstieg ins Berufsleben erleichtert werden, sagen Marita Kaiser und Lisa Lorenz vom Veranstaltungsteam.

Einer der vielen Besucher ist Elyas Azimi. „Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es beruflich gehen soll“, sagt er. Der Infostand der Kasseler Feuerwehr samt Rettungsdienst hat ihn neugierig gemacht. Tim Teuber und Karoline Hanke, beide Azubis zum Notfallsanitäter, zeigen Elyas Azimi, wie eine Herzdruckmassage funktioniert. Die beiden können ihren Job nur empfehlen, sagen sie. „Ich mag es, in einem Team zu arbeiten. Außerdem ist jeder Tag anders, ich mag diese Abwechslung“, sagt Karoline Hanke.

Um die Besucherinnen und Besucher noch herauszufordern, gibt es am Stand der Feuerwehr eine Klimmzug-Challenge: Wer es schafft, am längsten an der Stange zu hängen oder die meisten Klimmzüge macht, wird auf die Feuerwache eingeladen. „Dort zeigen wir die Geräte und üben Leitersteigen. Wir wollen so das Interesse der jungen Leute wecken“, sagt Manfred Sustrate von der Berufsfeuerwehr Kassel.

Paula Werner Besucherin Ausbildungsmesse © Fischer, Andreas

Auch Paula Werner schaut sich auf der Ausbildungsmesse um. Die 23-jährige Kasselerin studiert aktuell Lehramt. „Ich möchte mich hier einfach mal umschauen und mich anderweitig informieren“, sagt sie. Ein paar interessante Berufe hat sie schon entdeckt, zum Beispiel den Alltag als Immobilienkauffrau stellt sie sich spannend vor.

Vor allem die Aktionen, an denen die zukünftigen Auszubildenden selbst etwas ausprobieren und somit aktiv werden können, sind beliebt. Ein erster Blickfang steht schon vor der documenta-Halle: ein riesiger Traktor. Was es damit wohl auf sich hat? „Der gehört zu uns“, sagt Sophie Bartelmeß, die als Werkstudentin bei Raiffeisen arbeitet. Zur Kasseler Nacht der Ausbildung stellt ihr Betrieb allein 15 Ausbildungsberufe sowie Duale Studiengänge vor.

Vor der documenta-Halle: Jan Wiederhold, Raiffeisen-Azubi zum Baumaschinenmechatroniker, und Werkstudentin Sophie Bartelmeß auf dem Traktor. © Fischer, Andreas

Einer davon ist der Beruf des Baumaschinenmechatronikers. „An einem Tag sehen wir in der Werkstatt solch einen Traktor, den wir reparieren müssen. Aber wir haben genauso Kundenkontakt und Außeneinsätze“, sagt Azubi Jan Wiederhold. Bis 22 Uhr konnten sich die Besucherinnen und Besucher informieren. Die Verantwortlichen sind zufrieden und sagen: „Die Nacht der Ausbildung war trotz des vorangegangenen Unwetters eine erfolgreiche Veranstaltung.“