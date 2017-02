Betrügerische Anrufe bei Senioren in Kassel: Falsche Polizistin fragt nach Kontodaten 

Kassel. Eine Betrügerin, die sich als Bundespolizistin ausgibt, versucht derzeit per Telefon an die Kontodaten von Senioren zu kommen.

In Kassel sind nach Angaben der Polizei schon mehrere solcher Anrufe bei älteren Menschen eingegangen. Bislang fiel keins der Opfer auf die Masche herein.

Zuletzt hatte die mutmaßliche Betrügerin am Mittwoch gegen 10 Uhr bei der 86-Jährigen im Kasseler Norden angerufen. Sie stellte sich als Frau Müller von der Bundespolizei vor und sagte, die Seniorin habe vor zwei Jahren an einem Gewinnspiel teilgenommen. Nun sei ihr Name samt Adresse und Kontodaten auf einer Liste von Betrügern aufgetaucht. Die Bundespolizei überprüfe jetzt die darauf vermerkten Namen und Kontodaten. Sie forderte die alte Dame auf, ihre Bankverbindung zu nennen.

Als die Seniorin sagte, ihr Sohn wickele alle ihre Geldgeschäfte ab, wurde dass Gespräch beendet, schildert Polizeisprecher Torsten Werner. Der Sohn der Seniorin wandte sich später an die echte Bundespolizei. Die Beamten erklärten ihm, dass die echte Polizei niemals nach Kontodaten fragt. Die Ermittler der Kasseler Kripo empfehlen den Angerufenen, sofort aufzulegen und keinesfalls ihre Bankverbindung oder Passwörter am Telefon preiszugeben.

Hinweise: Tel. 0561/9100.

