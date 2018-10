Skurrile Unfallflucht in Kassel: Polizei findet schlafende Fahrerin hinterm Lenkrad

Frau war betrunken und hatte Drogen genommen

Seltener Anblick für die Polizei: Beamte entdeckten einen Wagen, der halb auf einer Wiese und halb in einer Parkbucht stand. Darin schlief eine Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Sie hatte offenbar nicht nur zuviel Ak´lkohol getrunken, sondern auch Drogen konsumiert. Der Führerschein der 38-Jährigen wurde beschlagnahmt.

