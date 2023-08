Betrunkene Frau aus Cottbus will Polizisten im Kasseler Bahnhof Wilhelmshöhe schlagen

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Eine betrunkene Frau wollte am Freitag Bundespolizisten im Bahnhof Wilhelmshöhe ins Gesicht schlagen. © Swen Pförtner/dpa

Eine betrunkene Frau aus Cottbus ist am Freitagabend auf Bundespolizisten im Bahnhof Wilhelmshöhe losgegangen, so Klaus Arend, Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Kassel.

Kassel - Die Beamten seien wegen ihres offensichtlich übermäßigen Alkoholgenusses auf die Frau aufmerksam geworden. Ein Atemalkoholtest habe später 2,8 Promille ergeben.

Bei der Kontrolle habe die 38-Jährige wiederholt an die Schutzwesten der Beamten gegriffen. Zudem habe die Frau versucht, die Polizisten ins Gesicht zu schlagen und zu treten. „Mit einfacher körperlicher Gewalt konnten die Bundespolizisten dies unterbinden“, so Arend. Sie hätten die Randaliererin zu Boden gebracht und ihr Handfesseln angelegt. Anschließend musste die Frau aus der brandenburgischen Kreisstadt die Ordnungshüter zwecks Ausnüchterung zur Dienststelle begleiten. Am Samstagmorgen kam sie wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die 38-Jährige ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet. (use)