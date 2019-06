Betrunkene verliert Kontrolle über ihr Auto

Rothenditmold – Eine betrunkene Autofahrerin verursachte am Montagabend auf der Gelnhäuser Straße (Rothenditmold) einen Verkehrsunfall mit 15 000 Euro Schaden.

Die 33-Jährige aus Kassel, bei der ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,9 Promille ergab, war laut Polizeisprecher Matthias Mänz gegen 21.50 Uhr mit ihrem Auto von der Holländischen Straße kommend in Richtung Wolfhager Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 19 verlor sie offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und infolge ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto auf einen davorstehenden neuen Peugeot geschoben, dessen Fahrzeugheck stark eingedrückt wurde. Der Smart wurde ebenfalls beschädigt. Auch der VW Golf der Frau sei im Frontbereich stark beschädigt worden.