Betrunkener Autofahrer flüchtete nach Unfall

Kassel. Ein betrunkener Autofahrer (50) hat sich am Mittwochabend in Kassel gleich mehrere Strafanzeigen eingehandelt.

Ein 30-jähriger Zeuge aus Kaufungen meldete gegen 22 Uhr einen verdächtigen Autofahrer, der ihn in der Hersfelder Straße in Richtung Wolfhager Straße völlig unnötig ausbremste, so Polizeisprecherin Monique Düker. Dem Zeugen gelang es gerade noch, eine Vollbremsung zu machen und eine Kollision zu vermeiden. Im Anschluss gab der Verdächtige wieder Gas, kam aber in Höhe der Kirchhainer Straße von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen ein Verkehrsschild. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Wolfhager Straße fort.

Der Zeugen verständigte die Polizei und folgte dem Flüchtigen. Mittlerweile war dieser von der Wolfhager Straße auf die Mombachstraße gefahren. Offenbar hatte er bemerkt, dass der 30-Jährige ihm folgte. Daraufhin hielt er an, stieg aus dem Wagen und ging zu dem Auto des Zeugen. Dort schlug er den Außenspiegel ab.

Kurz darauf traf die Streife des Polizeireviers Nord ein und nahm den Mann fest. Der 50-Jährige, der nach Alkohol gerochen habe, sei völlig außer sich gewesen. Er habe die Beamten beleidigt und sich massiv gegen sie gewehrt. Die Streife brachte ihn auf die Dienststelle, wo er die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte.

Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Verkehrsunfallflucht und Beleidigung.

