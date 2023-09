Betrunkener Autofahrer schlägt Polizisten in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Während ohne sein Wissen bereits nach ihm gefahndet wurde, verursachte ein alkoholisierter Mann am Steuer eines Mercedes Vito in der Nacht zum Dienstag einen Unfall bei Fuldatal-Ihringshausen.

Kassel/Fuldatal - Anschließend flüchtete der 45-jährige Fahrer zu Fuß, konnte aber bei der weiteren Fahndung gestellt werden, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Gegenüber den Polizisten habe sich der Tatverdächtige, der einem Atemalkoholtest zufolge 1,9 Promille intus hatte, äußerst aggressiv gezeigt und einen Polizisten geschlagen. Bei seiner Festnahme habe sich der Tatverdächtige leichte Verletzungen zugezogen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da der 45-Jährige aus Reiskirchen zusätzlich keinen Führerschein hat, muss er sich nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die erste Meldung wegen des mutmaßlich betrunkenen Fahrers war gegen 4.30 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums eingegangen. Demnach war an einer Tankstelle an der Ysenburgstraße in Kassel ein Mann mit einem Mercedes Vito weggefahren, nachdem er zuvor torkelnd und lallend aus dem Verkaufsraum gekommen war. Da Zeugen die Polizei alarmierten, war sofort eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet worden. Nur fünf Minuten später ging die Mitteilung eines Autofahrers wegen des völlig demolierten Mercedes auf einer Verkehrsinsel an der Landesstraße bei Fuldatal/ Ecke Niedervellmarsche Straße, ein. Der Fahrer habe den nicht mehr fahrbereiten Vito bereits stehengelassen und das Weite gesucht hatte.

Eine Streife habe den am Straßenrand in Richtung Vellmar flüchtenden 45-Jährigen schließlich entdeckt und festgenommen. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden an dem Fahrzeug und der Verkehrsinsel beläuft sich auf über 10.000 Euro. (use)