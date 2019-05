Betrunkener flüchtet auf gestohlenem Rad und wird von Autofahrer gestoppt

Nordstadt – Ein Autofahrer hat am Dienstag die rücksichtslose Fahrt eines 32-jährigen Fahrradfahrers in der Nordstadt gestoppt. Dieser sei geflüchtet, als er von der Streife kontrolliert werden sollte, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit.

Beamte des Reviers Mitte waren gegen 10.15 Uhr auf der Holländischen Straße auf den 32-Jährigen auf dem Fahrrad aufmerksam geworden. Sie signalisierten ihm, dass sie ihn kontrollieren wollen.

Daraufhin trat der Mann in die Pedale und flüchtete über die Bunsenstraße in Richtung Eisenschmiede. Dort wechselte er mehrfach die Straßenseite, sodass entgegenkommende Fahrzeuge scharf abbremsen mussten. Er schlängelte sich durch wartende Autos und sorgte immer wieder für gefährliche Situationen im Straßenverkehr. Nachdem der Fahrradfahrer die Kreuzung überquert hatte, wollten die Beamten ihn stoppen, so Werner. Daraufhin wendete er und fuhr zurück in Richtung Eisenschmiede, wo ein Autofahrer beherzt zugriff. Dieser stieß den 32-Jährigen vom Fahrrad, sodass die Polizisten ihn festnehmen konnten.

Noch bevor der Autofahrer seine Personalien angab, setzte er seine Fahrt fort. Wie sich herausstellte, war der Radfahrer mit über 2 Promille unterwegs gewesen. Und die Überprüfung der Fahrradrahmennummer ergab, dass es Anfang April gestohlen worden war. Zudem hatte der 32-Jährige eine kleine Menge Cannabis-Samen dabei und sechs Taschenlampen, die aus einem Ladendiebstahl stammen dürften. Die Beamten nahmen den Wohnsitzlosen mit in den Polizeigewahrsam.

Der bei der Polizei nicht unbekannte Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls, des Ladendiebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr hinzu.

Der Autofahrer, der bei der Festnahme half, wird gebeten, sich unter Tel. 05 61/9100 zu melden.