Autofahrer verursacht Unfall mit Motorrädern in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Der Fahrer eines Dacia hat am Dienstag einen Unfall am Platz der deutschen Einheit verursacht. © Stefan Rampfel/nh

Die Polizei sucht den Fahrer eines braunen Dacia Duster, der am Dienstag gegen 18.25 Uhr einen Unfall mit zwei Motorradfahrern im Kreisel am Platz der Deutschen Einheit verursacht haben soll.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecher Nils Dietrichkeit kamen die beiden Motorradfahrer aus Richtung Innenstadt und fuhren hintereinander. Der Dacia-Fahrer habe die Vorfahrt missachtet und sei in den Kreisverkehr eingefahren. Der vorausfahrende Motorradfahrer habe stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Dacia zu vermeiden. Der nachfolgende Motorradfahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei auf das andere Kraftrad aufgefahren. An den Motorrädern entstand Schaden in Höhe von 4000 Euro. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Beschreibung: Es handelt sich um einen braunen Dacia Duster mit auffällig glänzenden Felgen. Der Fahrer war ein etwa 50 Jahre alter Mann, der mit einer Frau im Auto unterwegs war. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)