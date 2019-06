Autohausgruppe Glinicke sortiert in Kassel Marken-Standorte neu

+ © Andreas Fischer Neues Domizil für britische Marken an der Leipziger Straße: Von links Glinicke-Gesamtvertriebsleiter Carsten Bachmann, Alexander Kropf (Marketing) und Autohaus-Geschäftsführer Thorsten Döring von Glinicke British Cars. © Andreas Fischer

An der Leipziger Straße 228 in Kassel ist das neue Glinicke-Autohaus für die Edelmarken Jaguar und Land Rover in Betrieb gegangen.