B83 in Kassel nach Unfall gesperrt - Behinderungen im Berufsverkehr

Unfall im Berufsverkehr: Auf der B83 hat es am Mittwoch auf der Lilienthalstraße einen Zusammenstoß zwischen zwei Autos gegeben.

Autofahrer im Kasseler Berufsverkehr müssen sich im Osten der Stadt auf Behinderungen einstellen. Die Bundesstraße 83 ist nach einem Unfall stadteinwärts gesperrt.

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls in Kassel ist die B 83 in Höhe der Lilienthalstraße in Richtung Stadtmitte derzeit gesperrt. Laut Polizei waren zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen sollen verletzt worden sein.

Da es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr kommt, sollen Ortskundige den Bereich weiträumig umfahren.

Etwa hier ereignete sich der Unfall auf der B83:

Fünf Verletzte auf B83 im Jahr 2018

Es ist nicht das erste Mal, dass es einen Unfall mit Verletzen auf der Strecke gibt. Im Juni 2018 kam es zu einem schweren Unfall auf der B83 zwischen Nürnberger Straße und Lilienthalstraße. Insgesamt wurden fünf Menschen - teils schwer - verletzt. Der schaden wurde damals auf 20.000 Euro geschätzt. Hier Lesen Sie den Artikel zu diesem Unfall: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Waldau