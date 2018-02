Bettenhausen: Autoknacker stahlen iPhone aus Wagen

Bettenhausen. Ein Auto haben Unbekannte am Sonntagabend auf der der Leipziger Straße in Höhe der Hausnummer 129 aufgebrochen.

Die Täter nutzten die nur zehnminütige Abwesenheit des Fahrers aus, um die Scheibe der Fahrertür einzuschlagen und das iPhone 6 des Fahrers im Wert von 400 Euro, das von außen sichtbar an einem Clip im Inneren des Fahrzeuges befestigt war, zu stehlen.

Nach Angaben von Polizeisprecher Christian Salmen zeigte das 42-jährige Opfer aus Schleswig-Holstein kurz nach der Tat beim Polizeirevier Ost an. In seiner Vernehmung gab der Mann an, dass er den Firmenwagen, einen grauen Mercedes Sprinter, gegen 20 Uhr, vor der Baustelle in der Leipziger Straße geparkt hatte. Als er nur zehn Minuten später zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass Unbekannte die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und aus dem Kastenwagen das private Handy des Fahrers mitgehen ließen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

