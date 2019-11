Unbekannter fährt in Metallzaun

Ein Unbekannter ist am Wochenende mit einem Fahrzeug in den Metallzaun einer Firma in Bettenhausen gefahren und danach geflüchtet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Der Firmeninhaber hatte die Beschädigungen an dem Metallzaun am Montagmorgen bemerkt, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Die Beamten stellten fest, dass zwei Elemente des Zauns in der Ochshäuser Straße an der Einmündung zur Forstfeldstraße erheblich beschädigt waren. Am Unfallort stellten sie auch Fahrzeugteile sicher, die vom Verursacher stammen könnten.

Es gibt immer noch Unklarheiten

Derzeit ist noch nicht bekannt, in welche Richtung das unfallverursachende Fahrzeug unterwegs war, als es offenbar von der Straße abkam. Nach bisherigen Ermittlungen fand der Unfall in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, statt. use

Hinweise: Tel. 05 61/9100