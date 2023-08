BMW-Fahrer mit 130 km/h bei Kontrolle in Kassel erwischt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Bei einer Kontrolle wurde ein 28-jähriger Autofahrer mit 130 km/h erwischt. © Daniel Karmann/dpa

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Montagabend bei einer Polizeikontrolle mit 130 km/h auf der Dresdener Straße in Bettenhausen erwischt worden. Erlaubt ist hier Tempo 60.

Kassel - Beamte des Polizeireviers Ost hatten zwischen 21.45 Uhr und 23 Uhr Geschwindigkeitskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit gemacht, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Dazu setzten die Polizisten ein Laserhandmessgerät ein und überprüften die in Richtung Niestetal fahrenden Verkehrsteilnehmer. In dem Zeitraum passierten 80 Fahrzeuge die Messstelle.

Neun Fahrer überschritten die dort erlaubten 60 km/h und wurden von den Beamten angehalten, wobei es sich überwiegend um geringe Tempoüberschreitungen gehandelt habe. Ein 28 Jahre alter Mann aus Kassel, der zunächst mit seinem hochmotorisierten BMW an der roten Ampel an der Kreuzung Dresdener Straße/ Sandershäuser Straße anhalten musste, habe hingegen bei Umschalten der Ampel auf Grün Vollgas gegeben und sei mit 130 km/h gemessen worden.

Bei der darauffolgenden Kontrolle habe sich der Fahrer von dem Messergebnis unbeeindruckt gezeigt und eine gewisse Gleichgültigkeit vermittelt, so die Polizeisprecherin. Er muss sich nach Abzug der Toleranz auf einen Bußgeldbescheid über 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot einstellen.

Da er die hohe Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern aus dem Stand innerhalb von nur 100 Metern erreicht hatte und mehr als doppelt so schnell fuhr als erlaubt, leiteten die Polizisten zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 28-Jährigen ein. Neben einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren kann dies einen Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben. Die Ermittlungen dauern an. (use)