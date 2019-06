Brand in Kassel-Bettenhausen: Verbindungen zum Verdächtigen Stephan E.?

In einem Mehrfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Bettenhausen hat es am späten Mittwochabend gebrannt. Eine Person wurde dabei laut Angaben der Feuerwehr leicht verletzt.

Das Brisante: Nach Informationen unserer Zeitung lebt in diesem Haus auch Mike S., der der rechtsextremen Szene in Kassel zugeordnet wird. Mike S. wiederum soll befreundet sein mit Stephan E., der verdächtigt wird, den Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen zu haben. E. sitzt derzeit in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Kassel I. Auf Fotos, die das Recherchenetzwerk Exif veröffentlicht hat, sind Mike S. und Stephan E. gemeinsam als Teil einer Gruppe Neonazis zu sehen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand und Mike S.s Bekanntschaft zu Stephan E. gibt, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will sich heute noch in einer Pressemitteilung äußern. Nach Informationen unserer Zeitung wird ein Anschlag derzeit nicht ausgeschlossen.

Laut Angaben der Feuerwehr brannte es bereits ausgedehnt auf einer Terrasse einer Dachgeschosswohnung, als die Einsatzkräfte eintrafen. Das Feuer hatte da bereits schon auf Teile des Dachstuhls übergegriffen. Nach Informationen unserer Zeitung leben in der Dachgeschosswohnung Nachbarn von Mike S.. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, wurde eine Person leicht verletzt. Ein noch größerer Schaden konnte laut Feuerwehr durch die schnelle Meldung und das zügige Eingreifen verhindert werden.