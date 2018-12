Bunker wird Konzertsaal: Stadt Kassel investiert in Veranstaltungszentrum in Bettenhausen

Soll zum Veranstaltungszentrum umgebaut werden: Der Hochbunker an der Agathofstraße in Bettenhausen.

Seit Jahren fehlt es in Kassel an Proberäumen für die Kulturszene. Deshalb will die Stadt den Hochbunker an der Agathofstraße erwerben und umbauen.

In den kommenden Jahren sollen aus Städtebauförderung und Eigenmitteln bis zu drei Millionen Euro in die Immobilie investiert werden. Bereits seit 25 Jahren sind in dem Gebäude an der Agathofstraße, in unmittelbarer Nähe des Stadtteilzentrums, Bandproberäume des Vereins Rockbüro untergebracht. Die allerdings zuletzt wegen nicht ausreichendem Brandschutz nicht alle genutzt werden konnten.

Zukünftig ist an der Agathofstraße von der Stadt ein Veranstaltungsraum mit Bühne geplant, in dem es 150 Sitzplätze oder ohne Bestuhlung 200 Stehplätze geben wird. Außerdem sind acht Probe- und Büroräume vorgesehen.

Unterstützt wird die Entwicklung des Standorts mit Geld aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept für den Kasseler Osten (ISEK). „Diese außergewöhnliche Weiterentwicklung des Bunkergebäudes für kulturelle öffentliche Veranstaltungen ist hier eine der Schlüsselmaßnahmen der kommenden Jahre“, sagt Stadtbaurat Christof Nolda.

Innerhalb der Städtebau-Förderung ist zurzeit ein Budget in Höhe von 1,7 Mio. Euro für einen ersten Bauabschnitt bewilligt. 70 Prozent davon werden aus Fördermitteln gezahlt, 30 Prozent der Summe zahlt die Stadt selbst. Jetziger Eigentümer des Hochbunkers ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Derzeit laufen die Verhandlungen, heißt es von der Stadt Kassel.

Nach jetziger Planung soll 2019 mit dem Umbau begonnen werden. Start für das Veranstaltungszentrum am Agathof wäre dann Ende 2021.

+ Freut sich über zukünftig mehr Platz: Thilo Trumpoldt vom Verein Rockbüro in den alten Proberäumen. © Andreas Fischer

„Das Veranstaltungszentrum bringt wichtige gesellschaftliche Impulse für den Stadtteil, ergänzt und stärkt dabei bestehende Einrichtungen, darunter das Hostel Sandershaus, in dem auch immer wieder kleinere Konzerte und Veranstaltungen stattfinden, und das Stadtteilzentrum Agathof“, sagt Kulturdezernentin Susanne Völker.

Zukünftig sollen in den Bunker unter anderem die Vereine Kulturfabrik Salzmann und Klang Keller einziehen. Die Mitglieder des Rockbüros werden umziehen – nämlich in den Bunker an den Dormannweg. Wie berichtet soll auch die Immobilie so umgebaut werden, dass dort bis zu 70 Proberäume für Künstler entstehen.

Ob die Projekte in Bettenhausen zum Nachteil der Hammerschmiede in Rothenditmold seien? „Nein“, sagt Stadtbaurat Christoph Nolda. Das Henschelgelände und der Bunker in Bettenhausen seien zwei völlig verschiedene Baustellen. Der große Vorteil in Bettenhausen sei dann hoffentlich, dass die Stadt bald Eigentümer der Immobilie sei.

„Das ist für uns natürlich schön, dass wir dann deutlich mehr Platz haben“, sagt Thilo Trumpoldt, Vorsitzender des Vereins Rockbüro, der sich vorwiegend sich um die Vermietung der Proberäume an die Künstler kümmert. Derzeit würden an der Agathofstraße nur elf Räume zur Verfügung stehen, am Dormannweg seien dann bis zu 30 vorgesehen.

In den nächsten Monaten soll bereits der Umbau des Bunkers am Dormannweg beginnen. Investor ist das Bremer Unternehmens Mielke und Freudenberg, das sich auf Bunkerumbauten spezialisiert hat. Thilo Trumpoldt erhofft sich, durch die Bauprojekte Bettenhausen wieder zum etablierten Kulturstandort wird.

Hier befindet sich der Bunker an der Agathofstraße:

Aus dem Video-Archiv: Besuch im Viktoriabunker in Kassel