Drogen im Auto: 18-Jähriger aus Kassel floh vor Polizei 

Kassel. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Kassel, der im Kofferraum Drogen dabei hatte, ergriff am Dienstagabend die Flucht vor der Polizei. Nach kurzer Fahndung stellte er sich jedoch den Beamten – auf Drängen seines Vaters, dem das Auto gehört.

Der 18-Jährige war gegen 20.30 Uhr in dem 3er BMW auf der Ochshäuser Straße (Bettenhausen) unterwegs, als ihn eine Streife anhalten wollte. Daraufhin beschleunigte der Fahrer jedoch, bog in den Faustmühlenweg ab, stellte dort den Wagen ab und flüchtete zu Fuß. Dem jungen Mann gelang es zunächst, die Beamten im Triftweg abzuschütteln.

Über das Kennzeichen war die Polizei dennoch schon auf die Spur des 18-Jährigen gekommen, dem Sohn des Fahrzeughalters. Er war bereits in der Vergangenheit mit dem Wagen auffällig geworden, weil er unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Wenig später erschien der Vater am Abstellort des BMW und kurz darauf auch sein Sohn, der sich widerstandlos festnehmen ließ.

Beim Drogentest auf dem Revier stellte sich heraus, dass er diesmal nicht berauscht war. In dem BMW wurden allerdings acht Gramm Marihuana gefunden. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Drogenbesitzes verantworten.

