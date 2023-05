Einbrecher erbeuten vier Notebooks in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Einbrecher haben vier Notebooks in Bettenhausen erbeutet. © SILAS STEIN/DPA

In ein Haus an der Ochshäuser Straße in Bettenhausen sind Unbekannte zwischen Dienstag, 16.50 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, eingebrochen.

Kassel - Über ein Rolltor hätten sich die Einbrecher Zugang zu dem Gebäude verschafft, brachen in einen Büroraum ein und öffneten mehrere Schränke. Sie erbeuteten vier neuwertige Notebooks der Marke Lenovo und Geld, so Polizeisprecher Nils Dietrichkeit. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)