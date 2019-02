Mit Fachwerk zum Hingucker: Am Leipziger Platz entsteht ein neues Restaurant

Vom unattraktiven Gebäude zum Hingucker in Kassel: Im Frühjahr soll in die Räume, in denen früher unter anderem mal das Café Klatsch ansässig war, wieder eine Gastronomie einziehen.

Zwischen dem Autohaus Hessenkassel und dem Ärztehaus am Leipziger Platz tut sich was. Nicht nur das angrenzende Fachwerkhaus ist eingerüstet, sondern auch im hinteren Bereich wird an die Immobilie, die der Glinicke-Gruppe gehört, angebaut.

Im Frühjahr soll in die Räume, in denen früher unter anderem mal das Café Klatsch ansässig war, wieder eine Gastronomie einziehen. Betrieben wird sie von Georges Koch, der zuletzt das Fosters Garden in Bettenhausen und zu früheren Zeiten unter anderem schon die Orangerie, die Bar Fes an der Friedrich-Ebert-Straße und das damalige New York betrieben hat.

„Eigentlich wollte ich meinen Ruhestand genießen“, sagt der 64-Jährige. „Aber das Objekt ist einfach zu reizvoll gewesen.“ Beim ersten Blick auf die Immobilie, die direkt an der vielbefahrenen Leipziger Straße liegt, mag man Koch kaum glauben. Das ändert sich allerdings, wenn man hört, was der erfahrene Gastronom plant.

Das „green feel“ wird im Innenraum über 80 und im Außenbereich über weitere 100 Plätze verfügen. Koch will mit einem besonderen Konzept die Grünanlagen erweitern, sodass spezielle Hecken den Lärm der vorbeifahrenden Autos und Straßenbahnen schlucken. Die Pflanzen sollen außerdem positiv für Insekten sein, die in der Stadt immer weniger Nahrung finden.

Im Restaurant will Koch die Optik des angrenzenden Fackwerkhauses aufnehmen. Was früher drei kleine Ladenlokale waren, wird zukünftig in eine große Küche, einen To-Go- und einen Restaurantbereich umgestaltet. Das „grüne“ Motto werde auch teilweise bei den Möbeln aufgegriffen, verrät Koch.

Die Glinicke-Gruppe lässt derzeit das angrenzende Fachwerkhaus sanieren, sodass dort Büroräume einziehen können. Die alten Fenster der denkmalgeschützten Immobilie will Koch dann teilweise als Dekoration in den neuen Räumen nutzen.

Kulinarisch kann schon ein bisschen was verraten werden: Im „green feel“ soll es ein Vollsortiment geben. Koch ist allerdings der regionale Gedanke wichtig, dass man weiß, wo die Zutaten herkommen. Sein Personal will er von Experten schulen lassen, um beispielsweise echte neapolitanische Pizza anbieten zu können. Er hat Kontakt zum Betreiber des Café Len aufgenommen. Der Bäcker aus der Region hatte krankheitsbedingt das Café nicht weiter betrieben, die Bettenhäuser schwärmen aber immer noch von seinem Kuchen. Den soll es dann bald wieder geben. Außerdem plant Koch, mit der in Bettenhausen ansässigen Kaffeerösterei Kühn & Carter zusammenarbeiten.

Die Eröffnung der neuen Gastronomie am Leipziger Platz ist für Mai geplant.