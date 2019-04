Fahrradfabrik Sigurd aus Kassel wäre 100 Jahre geworden

Sigurd-Katalog aus dem Jahr 1953: D ie Räder aus Kassel wurden noch bis in die 70er-Jahre produziert.

Für viele Menschen der Vor- und Nachkriegsgeneration versprachen sie ein Stück Freiheit und Mobilität: Die Fahrräder der Kasseler Firma Sigurd. In einer Zeit, als Automobile nur wenigen vorbehalten waren, wurden die Zweiräder „Made in Kassel“ zum Verkaufsschlager.

Dabei war das Unternehmen, das weltweit Hunderttausende Kunden hatte und in diesem Jahr 100 geworden wäre, nicht in erster Linie Fahrradproduzent, sondern universeller Versandhändler im Stil von Neckermann & Co. Anlässlich des Jubiläums zeigt das Technik-Museum Kassel (TMK) ab 3. April auf einer kleinen Fläche eine Sonderausstellung zu Sigurd.

Gegründet wurde Sigurd vom jüdischen Kaufmann Carl Maybaum 1919. Der erste Firmensitz befand sich unweit des heutigen Großen Kreisels. Zunächst wurde ein reiner Versandhandel betrieben. In klassischen Versandkatalogen wurde fast alles angeboten: von Haushaltswaren, Mode, Grammophonen und Weihnachtsschmuck bis hin zu Nähmaschinen und Schusswaffen.

Erst als die Firma 1924 an die Leipziger Straße 126-136 umgezogen war, wo sich heute ein Einkaufszentrum (neben Autohaus Glinicke) befindet, wurde eine eigene Fahrradproduktion aufgebaut. Die Nähmaschinen stellte man auch selbst her, der Rest wurde nur gehandelt.

+ Katalogmotiv aus dem Jahr 1935: Das Bild zeigt Sigurd-Mitarbeiter vor der Fabrik an der Leipziger Straße.

„Die ersten Original Sigurd-Räder verließen 1926 das Werk“, sagt Jochen Spier, der die Ausstellung im TMK organisiert hat. Knapp 300 Mitarbeiter fertigten täglich bis zu 300 Räder. „Die Kasseler Qualität, Rahmen aus nahtlos gezogenem, gelötetem und gemufftem Stahlrohr, war weltweit gefragt“, so Spier. Markenzeichen der Kasseler Firma waren die Hermesköpfe, die an den griechischen Schutzgott des Verkehrs und der Reisenden erinnerten. Später zierte ein liegendes „S“ die Schutzbleche.

Die Kasseler Räder wurden bis nach Afrika und Südamerika verschifft. Seit dem Umzug an die Leipziger Straße hatte das Unternehmen einen eigenen Bahnanschluss inklusive Poststelle. Aber auch in der Kasseler Innenstadt gab es Verkaufsstellen – an der Wilhelmsstraße 4 sogar bis zum Jahr 1967.

1931 hatten die Kasseler den Einbecker Konkurrenten Stukenbrok übernommen, der ebenfalls Versandhändler und Fahrradproduzent war. Den Namen „Stukenbrok“ erhielt der jüdische Kaufmann Maybaum aber zunächst. Er fuhr mehrere Jahre zweigleisig und bot die Kasseler Produkte nun auch unter dem Namen „Stukenbrok“ an.

+ Vielfältiges Angebot: Dieser Sigurd-Versandkatalog aus 1930 zeigt das breite Produktangebot.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ging Maybaum nach Berlin und von dort weiter nach Amerika, wo er 1936 starb. Seine Firmenanteile erbten seine Frau aus zweiter Ehe und seine Tochter aus erster Ehe, die ihre Anteile schließlich verkauften. 1937 übernahmen der ehemalige Generaldirektor der Continental-Werke Hannover, Willy Tischbein, und dessen Schwiegersohn Otto Wilhelm Erdmann das Unternehmen. Zu dieser Zeit war die Firma in zehn deutschen Städten mit Filialen vertreten. Erdmann übernahm die Geschäftsführung.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Sigurd-Fabrik stark beschädigt. Weil er dem Naziregime nahestand, wurde Erdmann von den Alliierten enteignet und inhaftiert. Er stand unter Verdacht, die Firma nicht rechtmäßig, sondern nur mithilfe der Nazis, von der jüdischen Familie erworben zu haben. So wurde in den 50er-Jahren den Erbinnen von Maybaum die Firma wieder zugesprochen.

+ Deutschlandweit bekannt: Sigurd war Anfang der 50er-Jahre mit dem Werbebus unterwegs.

Nach Auskunft von Spier wurden die früheren Inhaber Tischbein und Erdmann aber 1991 noch entschädigt. Das Ausgleichsamt Hannover hatte nach einem jahrzehntelangen Streit festgestellt, dass sie Sigurd doch rechtmäßig erworben hatten. Zu dem Zeitpunkt gab es die Firma in Bettenhausen aber schon nicht mehr.

In der Nachkriegszeit hatte Sigurd zunächst mit der Produktion von Gehilfen für die im Krieg Versehrten begonnen. „Der Bedarf war groß und die Stahlrohre hatte Sigurd ohnehin“, sagt Spier. Zwar erweiterte Sigurd seine Produktpalette um Mopeds, die Firma konnte aber nicht mehr an die Erfolge der Vorkriegszeit anknüpfen. 1971 wurde die Fahrradproduktion eingestellt, wenige Jahre später der Versandhandel. Schließlich folgte der Abriss.

Service: Die Sigurd-Exponate im Technik-Museum Kassel, Wolfhager Straße 109, können ab 3. April besichtigt werden. Die offizielle Eröffnung findet am 20. April statt. Öffnungszeiten: Mi-Fr 14-17 Uhr, Sa-So 11-17 Uhr. Eintritt: 6 Euro Erwachsene, Jugendliche und Studenten zwei Euro. Bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.