Pappteller brannten auf Herd in Kasseler Stadtteil Bettenhausen 

Erwachsene und Kinder wurden auf Rauchvergiftung überprüft

Bettenhausen. Die Kasseler Berufsfeuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Hausbrand an der Lilienthalstraße im Stadtteil Bettenhausen ausrücken. Pappteller waren gegen Viertel nach acht auf einem Herd in Brand geraten.