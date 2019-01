Unfall in Kassel: 21-Jähriger muss Auto ausweichen und fährt gegen Gebäude

Kassel. Die Polizei Kassel sucht zeugen für einen Unfall: Ein 21-Jähriger musste ausweichen und fuhr gegen ein Gebäude, da das Auto vor ihm plötzlich abbremste.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 8000 Euro.Da die bisherigen Anstrengungen der Ermittler der Unfallfluchtgruppe sie noch nicht auf die Spur des unbekannten abbremsenden Autos brachten, erhoffen sie sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise zu bekommen.

Das folgenschwere Abbremsen des Autofahrers ohne ersichtlich Grund ereignete sich laut Polizeisprecher Matthias Mänz am Samstag, 5. Januar, gegen 13.15 Uhr, auf der Sandershäuser Straße. Der nachfolgende, in Richtung Leipziger Straße fahrende 21-jährige Autofahrer gab später an, dass er nur noch durch reflexartiges Ausweichen nach rechts mit seinem Auto einen Zusammenstoß hätte verhindern können.

Im weiteren Verlauf war er auf dem angrenzenden Grundstück eines Autohauses gegen einen dort ausgestellten Pkw und gegen das Gebäude gekracht. Zudem wurde sein Mercedes GLK an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt.

Zu dem plötzlich abbremsenden Auto, das vom Unfallort verschwand, hatte der 21-Jährige keinerlei Angaben machen können. In dem Auto sollen Erwachsene und Kinder gesessen haben.

Hinweise: Tel. 05 61/9100