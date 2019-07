Schlägerei in Kasseler Disko A7: Frau und ihre Begleiter verletzt

Sechs Tatverdächtige aus Bebra

Eine Schlägerei im Musikpark A 7 sorgte in der Nacht zum Sopnntag für Aufsehen: Drei Personen wurden dabei verletzt.

Zu einer Schlägerei, an der mindestens neun Personen beteiligt waren, kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in der Kasseler Disko A7.