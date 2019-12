Tankstelle überfallen - Kasseler Polizei fahndet mit Bildern von Überwachungskamera

Räuber teilen sich Jogginganzug

Bilder aus der Überwachungskamera: Wer kennt diese Männer, die sich offensichtlich einen Jogginganzug teilen?

Nach dem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Sandershäuser Straße in Bettenhausen am Sonntag, 1. Dezember, veröffentlicht die Polizei nun Fotos der beiden Täter.