Mann überfiel Kasseler Spielothek mit Pistole

In Kassel wurde eine Spielothek überfallen (Symbolfoto).

Die Polizei meldet einen bewaffneten Raubüberfall in Kassel: Ein Mann bedrohte den Angestellten einer Spielothek mit einer Pistole.

Am frühen Samstagmorgen um 2:10 Uhr überfiel ein Unbekannter eine Spielothek in der Miramstraße im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. In den Räumlichkeiten befanden sich zur Tatzeit nur ein 26-jähriger Angestellter und eine weitere Person. Der Täter bedrohte den Angestellten mit einer kleinen, schwarzen Pistole und verlangte Bargeld.

Seine Beute steckte er in einen hellen Stoffbeutel mit grünem Aufdruck, ehe er in unbekannte Richtung verschwand. Auch die Höhe des erbeuteten Bargeldes ist bisher unbekannt.

Täterbeschreibung

männliche Person

1,75 Meter groß

sportliche Figur

anscheinend osteuropäischer Akzent

Sturmhaube

dunkle Kleidung

Kapuzenpulli und Jacke

Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die weiterhelfen können, sollen sich unter 0561 9100 melden.

Hier befindet sich die Miramstraße