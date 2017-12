Schwefelgeruch: Leipziger Straße nach Brand in der Yorckstraße gesperrt

Schwefelgeruch

Kassel. Zu einem Brand auf einem Schrottplatz an der Yorkstraße in Bettenhausen rückte am Donnerstag gegen 16.45 Uhr die Feuerwehr aus. Der Brand war schnell gelöscht, jedoch machte sich starker Schwefelgeruch bemerkbar, den Zeugen noch auf der Leipziger Straße wahrnehmen konnten.