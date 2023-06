Polizei beendet eine Party im Auto in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Eine Party mit seinem Beifahrer wurde am Sonntagabend einem unter Alkoholeinfluss stehenden 28-jährigen Autofahrer aus Kassel zum Verhängnis.

Kassel - Mehrere Zeugen waren laut Polizeisprecherin Ulrike Schaake gegen 20.15 Uhr auf die beiden Männer aufmerksam geworden, die bereits sichtlich alkoholisiert und mit nackten Oberkörpern an einer Tankstelle in der Leipziger Straße (Bettenhausen) vorfuhren, Bier kauften und anschließend feiernd weiterfuhren.

Dabei hätten die beiden Männer ihre Hände aus dem Auto gehalten, das bei der Fahrt vom Tankstellengelände fast im Gleisbett gelandet sei, so die Zeugen.

Einer der Zeugen alarmierte die Polizei, blieb an dem Schlangenlinien fahrenden Wagen dran und gab laufend den Standort an die Beamten durch. Im weiteren Verlauf hielt der Autofahrer plötzlich an und urinierte in ein Gebüsch, während sein Beifahrer die Gelegenheit nutzte, um auf der Straße zu tanzen. Nachdem die Feiernden die Fahrt fortgesetzt hatten, habe eine Streife des Polizeireviers Ost das Auto wenige Minuten später in Bettenhausen stoppen können. Den Mann am Steuer, der wie sein Beifahrer einen erheblich betrunkenen Eindruck gemacht habe, nahmen die Beamten fest.

Der 28-Jährige aus Kassel musste die Polizeibeamten auf das Revier Ost nach Waldau begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, so die Polizeisprecherin. (use)