Mit Messer bedroht: Mann in Bettenhausen überfallen

Mit Messer in Kassel bedroht: Ein 37-Jähriger wurde bei einem Überfall um mehrere Hundert Euro erleichtert.

Kassel. Ein 37-jähriger Mann aus Kassel ist in der Nacht zum Montag von drei Männern ausgeraubt worden, wie er gegenüber der Polizei angab.

Die Täter sollen ihn gegen 23.50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Forstfeldstraße“ mit einem Messer bedroht und ihm mehrere hundert Euro Bargeld abgenommen haben, die er erst kurz zuvor in der Innenstadt abgehoben hatte. Anschließend sei er mit der Straßenbahn in Richtung Bettenhausen gefahren.

Nach dem Aussteigen an der Haltestelle „Forstfeldstraße“ seien plötzlich die drei Unbekannten von hinten an ihn herangetreten und hätten ihn festgehalten. Einer der Männer habe ein Messer vorgehalten, ein anderer habe ihn einmal gegen den Kopf geschlagen und ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen. Anschließend seien die Täter in Richtung „Drahtmühlenweg“ geflüchtet.

Um welche Art von Messer es sich bei dem Überfall handelte ist bisher nicht bekannt.

Täterbeschreibungen

Männlich, ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkelhäutig, Messer in der Hand, schwarze Jogginghose, rote Jacke.

Männlich, ca. 1,70 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkelhäutig, bekleidet mit schwarzer Jacke.

Männlich, ca. 1,70 Meter groß, nordafrikanisches Aussehen.

Hinweise per Telefon bitte unter: 0561/9100