Kasseler bei TV-Haustierprofis: Seine Kater sind wie Hund und Katze

Kassel

+ © andreas hermann Ein seltenes Bild, denn so nah beieinander geht es eigentlich nie gut: der Bettenhäuser Fabian Regenbogen mit seinen Katern Mylo (links) und Socke. Auch nach vier Jahren haben sie sich noch nicht angefreundet. © andreas hermann

Fabian Regenbogen und sein Problem-Duo sind am Freitag in der ARD-Sendung

Kassel – Mit den beiden Katern von Fabian Regenbogen ist es etwa so wie oft in der Politik: Obwohl Mylo und Socke sich gut kennen, kommen der Rote und der Schwarze nicht miteinander aus. Von ihrem Dauerstreit lassen sie nur ab, wenn sie ausnahmsweise mal nicht Jagd aufeinander, sondern gemeinsam auf andere machen.

Kommen sich Mylo und Socke in Haus und Garten zu nahe, geht das Gefauche los. Die ständigen Auseinandersetzungen nerven. „Und sie stressen natürlich auch die Tiere“, sagt der 30-jährige Bettenhäuser. Seit rund vier Jahren habe er die Kater inzwischen, beide seien Freigänger und kastriert. Genauso lange bereits benehmen sie sich wie Hund und Katze, freunden sich einfach nicht miteinander an. Der rote Mylo sei aggressiv, lasse keine Gelegenheit aus, den schwarzen Socke anzugreifen. Es gehe nur, wenn er dabei sei, erzählt Fabian Regenbogen. „Dann wissen sie, dass ich der Rudelführer bin.“

Mit der Zusammenführung der beiden „Straßenkater“ hatte es der bei der Gemeinde Guxhagen beschäftigte Landschaftsgärtner eigentlich nur gut gemeint. Nachdem er Socke von einem Tierschutzverein übernommen hatte, habe er kurz darauf auch Mylo aufgenommen, den Bekannte im Wald gefunden hatten. Neben seinem Hauptberuf ist der Kasseler als Zauberer und Kleinkünstler tätig. Weil er deshalb oftmals unterwegs sei, habe er gedacht, es wäre für Socke besser, wenn er einen Spielkameraden hätte.

Dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt, vor allem nicht für Socke. Im Gegenteil. Er ist es, der unter dem Mitbewohner zu leiden hat. Wenn Mylo sich im Raum befindet, zieht Socke sich zurück. Beim Fressen in der Küche hätten die Kater eine Art Tunnelblick, beschreibt Fabian Regenbogen die Situation. Solange sie mit ihrem jeweiligen Napf beschäftigt seien, gehe es noch. Aber wehe, wenn Mylo mit dem Fressen fertig sei – dann gingen die Reibereien gleich wieder los.

Mit seinem problematischen Kater-Duo kommt Fabian Regenbogen nun ins Fernsehen, wird am Freitag in der ARD-Sendung „Die Tierprofis“ mit Moderator Ralph Morgenstern zu sehen sein. Die Dreharbeiten fanden im April in einem zur Tierarztpraxis umfunktionierten Landhaus bei Münster statt. Wie der Kasseler berichtet, war er dabei unter anderem mit der Katzenpsychologin Heike Grotegut im Gespräch. Noch heute halte er den Kontakt zu ihr, wenn er wieder eine Frage habe, was er mit seinen Katern tun solle.

Die Expertin hat bei Mylo eine Unterforderung diagnostiziert. Der aggressive Kater brauche mehr Beschäftigung, mindestens 20 Minuten am Tag. Viel mehr darf Regenbogen vor der Ausstrahlung von der Sendung nicht verraten. Aber so einige Tipps habe er mit Mylo und Socke bei sich in Bettenhausen bereits umgesetzt. So sei ihm zum Beispiel geraten worden, nicht mehr brüllend dazwischenzugehen, wenn sich die Kater mal wieder in die Haare kriegen. Besser sei es, wenn er Socke einfach wegnehmen oder weglocken würde. Denn dann finde Mylo nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich durch sein aggressives Verhalten gern hätte. Befolgt habe er auch den Ratschlag, die Futterstellen weiter voneinander zu trennen.

Der Erfolg hält sich nach Regenbogens Angaben allerdings bislang in Grenzen – der tierische Zoff gehe weiter. Über eine Möglichkeit, ihn zu beenden, habe er ebenfalls mit der Expertin gesprochen, so der 30-Jährige. Doch sich von einem der Kater zu trennen, das will er, wenn es irgendwie geht, vermeiden. „Wen von beiden sollte ich auch abgeben?“

Ohne Socke und Mylo ist Florian Regenbogen übrigens Samstag beim Dorfplatzfest in Bettenhausen zu sehen. Er tritt als Stelzenläufer auf.

Service: Die Folge mit Fabian Regenbogen ist in der ARD-Sendung „Die Haustierprofis“ am Freitag, 30. Juni, zu sehen; ab 14.10 Uhr im Ersten.

(Andreas Hermann)