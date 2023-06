Braucht der Kasseler Osten wieder eine weiterführende Schule?

Von: Matthias Lohr

Dies ist fast zehn Jahre her: Im Januar 2014 berichteten wir über die beschlossene Schließung der Joseph-von-Eichendorff-Schule in Bettenhausen. Zwei Jahre später war dann wirklich Schluss. Nun fordert die SPD den Neubau einer weiterführenden Schule im Kasseler Osten.

2016 wurde die Joseph-von-Eichendorff-Schule in Bettenhausen geschlossen. Nun will die Kasseler SPD eine neue Schule. Die Jamaika-Koalition kritisiert das als Wahlkampf.

Kassel – Sieben Jahre nach der Schließung der Joseph-von-Eichendorff-Schule in Bettenhausen streitet die Politik darüber, ob der Kasseler Osten doch wieder eine weiterführende Schule braucht. Dieser Ansicht ist zumindest die SPD. In der Jamaika-Koalition aus Grünen, CDU und FDP im Stadtparlament ist man hingegen der Ansicht, dass die Schülerzahlen keinen Neubau rechtfertigen.

Das Bündnis wirft den Sozialdemokraten vor, mit ihrer Forderung nach einer neuen Schule Wahlkampf machen zu wollen. Über den entsprechenden SPD-Antrag diskutierten die Stadtverordneten am Montag fast eine Stunde lang, ehe er in den Schulausschuss verwiesen wurde, wo er aller Voraussicht nach keine Mehrheit bekommen wird. Aber worum geht es eigentlich?

Wegen stark rückläufiger Schülerzahlen hatte die Stadt die Eichendorff-Schule 2016 geschlossen und war damit einer Auflage des hessischen Kultusministeriums nachgekommen. Bis zum Ende hatten sich Lehrer, Schüler, Eltern und Kommunalpolitiker gegen eine Schließung gewehrt, aber auch ein Verbund mit einer anderen Schule klappte nicht.

Die Kasseler SPD hatte zunächst eine Klage gegen das Land Hessen eingereicht, am Ende hatten die Sozialdemokraten, die damals mit den Grünen regierten, im Stadtparlament für die Schließung gestimmt. Die SPD-Stadtverordnete Esther Kalveram, die sich auch im Förderverein der Schule engagiert hat, hielt das damals bereits für falsch, wie sie heute sagt. Man habe das seinerzeit nur getan, weil versprochen worden sei: Sollten die Schülerzahlen wieder steigen, werden in Bettenhausen wieder neue Kapazitäten geschaffen.

Dies ist laut den Sozialdemokraten jetzt der Fall. Derzeit würden mehr als 250 Kinder aus dem Kasseler Osten in Schulen des Landkreises unterrichtet. Darum fordern sie, mit der Planung einer neuen Schule für die Sekundarstufe I zu beginnen. Für Kalveram wäre dies ein „deutliches bildungspolitisches Signal im Kasseler Osten“.

Dagegen findet Katharina Griesel (Grüne), dass Kassel keine neue Gesamtschule braucht: „Der Bedarf kann durch die vorhandenen Schulen abgedeckt werden“. Marcus Leitschuh (CDU) kritisierte die SPD-Forderung als „Show-Antrag“. Auch er bezeichnete die ersatzlose Schließung der Eichendorff-Schule als Fehler. Aber: Würde es die SPD ernst meinen, hätte sie in den vergangenen Jahren längst eine neue Schule bauen lassen können. Niemand habe in den vergangenen Jahren so sehr auf steigende Schülerzahlen hingewiesen wie die CDU. Der Magistrat beobachte ohnehin ständig die Entwicklung und werde handeln, falls es nötig sein sollte.

Dies ist es laut Schuldezernentin Nicole Maisch (Grüne) offensichtlich nicht. Sie bezweifelt, ob wirklich die Notwendigkeit für eine neue Gesamtschule im Kasseler Osten besteht: „Ich wünsche mir weniger Landtagswahlkampf und mehr Kasseler Kommunalpolitik.“ Ihre Parteikollegin Griesel versicherte: „Wir werden sehr viel Geld in unsere Schulen investieren.“

Sozialdemokratin Kalveram, die im Oktober wieder in den Landtag gewählt werden will, stritt vehement ab, mit dem Antrag Wahlkampf betreiben zu wollen. Nach der Sitzung schrieb sie auf Facebook, dass die SPD dranbleiben werde. Dieses Thema sei wichtig für den Osten der Stadt: „Das ist nun mal meine Heimat.“ (Matthias Lohr)