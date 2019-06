Umweltverschmutzung in Bettenhausen: Tanks auf Parkplatz entsorgt

Kripo ermittelt

+ © Polizei/nh Illegal entsorgt: Ein Passant hatte die beiden Tanks am Dienstag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Lilienthalstraße entdeckt. © Polizei/nh

Umweltverschmutzung in Bettenhausen: Unbekannte haben auf einem Parkplatz an der Lilienthalstraße illegal zwei Heizöltanks entsorgt. In einem der beiden rund 1000 Liter fassenden Tanks befanden sich noch etwa 100 Liter Heizöl, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.