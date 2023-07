Was wird aus der documenta-Kirche in Bettenhausen?

Von: Matthias Lohr

Teilen

Vorigen Sommer war St. Kunigundis einer der meistbeachteten documenta-Standorte: Peter Hofmeister in der katholischen Kirche im Stadtteil Bettenhausen. Der 77-Jährige ist im Verwaltungsrat der Gemeinde. © Matthias Lohr

Für viele documenta-Besucher war die Kirche St. Kunigundis vorigen Sommer der Kunst-Höhepunkt. Nun ist die Zukunft des katholischen Gotteshauses offen - auch wegen einer maroden Decke.

Bettenhausen – Ein Jahr nachdem Voodoo-Kunst Tausende documenta-Besucher in die Kirche St. Kunigundis lockte, droht Unheil von oben. Das katholische Gotteshaus in Bettenhausen war ein Anziehungspunkt der Weltkunstschau, von Kritikern wurde die Inszenierung der haitianischen Künstlergruppe Atis Rezistans sogar als Ausstellung des Jahres ausgezeichnet. Weil schon vor der documenta Betonbrocken von der Gewölbedecke fielen, wurde darunter ein engmaschiges Netz gespannt. Das hängt noch immer, aber der Zustand der Decke wird nicht besser.

Anfang des Jahres klagte Pfarrer Martin Gies, dass der Raum laut einem Gutachten zwar vier bis fünf Jahre sicher betreten werden könne, aufsteigendes Kondenswasser aber für immer mehr Kondensschäden sorge. Darum finden Veranstaltungen nur noch im Bereich hinter dem Altar statt, in der sogenannten Apsis. 2020 hatte das Bistum Fulda bereits begonnene Arbeiten gestoppt, weil die Schäden größer waren als gedacht. Eine Sanierung hätte mehr als eine Million Euro gekostet. Nun ist offener denn je, wie es mit der documenta-Kirche weitergeht.

Peter Hofmeister hat eine Idee. Der 77-Jährige ist Mitglied im Verwaltungsrat der Gemeinde und sah einen TV-Bericht über einen Spezialbeton mit Carbon-Fasern, der an der Technischen Universität Dresden entwickelt wurde und der für ähnliche Sanierungen verwendet worden war. Hofmeister nahm Kontakt mit der Uni auf und rechnete aus, dass die Decke für 250 000 Euro wieder sicher gemacht werden könnte – statt für mehr als eine Million Euro laut Gutachten.

Er schlägt vor: Man könnte Sponsoren suchen oder Investoren, die die Räumlichkeiten nach der Sanierung für 20 Jahre kostenlos nutzen dürfen. Hofmeister wünscht sich, dass die ab 1925 im romanischen Stil erbaute Kirche für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird. Denn: „Wir haben sonst nichts in Bettenhausen.“ Gottesdienste der knapp 3000 Mitglieder zählenden Gemeinde finden in St. Andreas (Forstfeld) und in den benachbarten Orten wie Kaufungen und Helsa statt.

Beim Bistum Fulda reagiert man zurückhaltend auf den Vorschlag von Hofmeister. Die Gemeinde sei gerade dabei, eine Nutzungsperspektive und ein Trägermodell zu finden, heißt es auf Anfrage aus der Pressestelle. Dazu sollen mehrere Nutzungsmöglichkeiten untersucht werden: „Da das klassische Modell einer Gemeindekirche an dieser Stelle unter anderem aufgrund des Sanierungsaufwandes und vor dem Hintergrund eines Konsolidierungskonzeptes des Bistums Fulda nicht mehr tragfähig ist, wird es dabei auf innovative Lösungen ankommen.“ Mit anderen Worten: Erst soll klar sein, wie die Kirche genutzt werden soll, dann kann über Einzelheiten der Sanierung geredet werden.

Die Stadt plant derweil, eine Machbarkeitsstudie für die denkmalgeschützte Kirche zu finanzieren, wie ein Rathaussprecher mitteilt. Auch darin soll es vor allem um künftige Nutzungsmöglichkeiten gehen.

Hofmeister hofft auf eine baldige Lösung: „Ich bin hier getauft worden und groß geworden. Ich will nicht zulassen, dass die Kirche so vergammelt.“ (Matthias Lohr)